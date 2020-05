Coronavirus: Weitere Todesfälle in Nürnberg und Umgebung - Live-Ticker

Franken Großveranstaltungen bis 31. August strikt verboten: Diese Veranstaltungen in Franken fallen wegen Corona aus Ebenfalls am Freitag (17. April 2020) meldet das Landratsamt eine neue Corona-Tote im Nürnberger Land. Hierbei handelt es sich um eine 89 Jahre alte Frau aus Röthenbach. Insgesamt sind inzwischen 24 Covid-19-Patienten im Landkreis verstorben. Im Nürnberger Land wurden bisher 537 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg hat bisher 814 identifizierte Infektionsfälle registriert. Davon befinden sich 355 Menschen in Quarantäne, daraus bereits entlassen werden konnten inzwischen 438 Personen. Verstorben sind bislang 21 Erkrankte.

Update vom 15.04.2020, 16.14 Uhr: In Geschäften und Nahverkehr: „Menschen sollen Schutzmasken tragen“

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um eine 57 Jahre alte Frau aus Feucht. Insgesamt sind inzwischen 23 Covid-19-Patienten im Landkreis verstorben, berichtete das zuständige Landratsamt am Donnerstagnachmittag (16.04.2020)

Im Nürnberger Land sind gegenwärtig 529 Personen – elf mehr als am Vortag – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Schätzungen des Gesundheitsamts sind 222 davon mittlerweile wieder gesund. 60 Personen werden in Kliniken versorgt. Sieben intensivmedizinische Betten im Landkreis Nürnberger Land sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Wegen der Umstellung der Fallerfassung in eine neue Datenbank kann das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg auch für den Donnerstag nur die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Verstorbenen mitteilen: 19 Personen sind demnach bis Donnerstag, 13.30 Uhr, verstorben. Aktuell (Stand: 16. April 2020) werden in Nürnberger Krankenhäusern 23 Covid-19-Patienten intensiv beatmet, 59 Personen werden auf Normalstationen behandelt.

Versorgungsarzt Dr. Martin Seitz bittet laut Landratsamt Nürberger Land darum, wie gehabt zuerst mit der Arztpraxis telefonisch Kontakt aufzunehmen und Details wie den genauen Termin am Telefon zu besprechen, bevor man in die Praxis geht. „Das gibt einem selbst und anderen ein Plus an Sicherheit“, unterstreicht der Mediziner. Darüber hinaus bittet er darum, während des Besuchs beim Arzt eine Gesichtsmaske über Mund und Nase zu tragen.

Baumärkte und Gartencenter öffnen

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sollen Menschen ebenfalls Schutzmasken über Mund und Nase tragen, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mir. Das Staatliche Gesundheitsamt am Landratsamt bittet darum, trotz Maskengebots den Mindestabstand von eineinhalb Metern, besser: zwei Metern, in Läden und in der Öffentlichkeit einzuhalten – und ruft zur Besonnenheit auf, wenn am Montag (20.04.2020) Baumärkte, Gärtnereien und Gartencenter wieder öffnen dürfen.

„Halten Sie das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus weiter gering. Halten Sie daher Abstand, vermeiden Sie Warteschlangen und waschen Sie sich gründlich die Hände, wenn Sie wieder zu Hause sind. Wir müssen auch in den kommenden Monaten ganz besonders die Risikogruppen schützen“, unterstreicht Dr. Hanspeter Kubin, Leiter des Gesundheitsamts.

Keine Großveranstaltungen bis 31. August - "Rock im Park " abgesagt

Großveranstaltungen bleiben bis 31. August 2020 untersagt. Das haben Bund und Länger am Mittwoch beschlossen. Davon sind auch die Nürnberger Festivals betroffen. Ausfallen müssen die Klassik Open Airs im Luitpoldhain – neben den Konzerten mit der Staatsphilharmonie und den Symphonikern war 2020 auch ein Sonderkonzert mit den Bamberger Symphonikern am 11. Juli als Beitrag zur laufenden Kulturhauptstadtbewerbung geplant – sowie das 45. Bardentreffen, das vom 31. Juli bis 2. August in der Nürnberger Altstadt stattfinden sollte.

Das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg prüft derzeit noch, ob Verschiebungen in die zweite Jahreshälfte denkbar sind. Außerdem wird im Kulturreferat überlegt, ob es alternative kulturelle Formate, etwa im öffentlichen Raum, geben kann, die auch konform mit den vorgegebenen Beschränkungen und Hygieneregeln sein könnten.

Das Nürnberger Kult-Festival "Rock im Park" fällt hingegen ersatzlos aus. Dies hat der Veranstalter am Donnerstag mitgeteilt.

Update vom 15.04.2020, 17.05 Uhr: 39 Corona-Todesfälle im Raum Nürnberg - 26 Patienten auf Intensivstation

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Laut dem Landratsamt Nürnberger Land handelt es sich um einen 60 Jahre alten Mann aus Lauf. Insgesamt sind inzwischen 22 Covid-19-Patienten im Landkreis verstorben.

Neuer Corona-Hotspot in Franken ist der Raum Fürth: In keiner anderen Region gibt es mehr Tote.

Bei den beiden gestern gemeldeten Verstorbenen aus dem Nürnberg Land, bei denen die Daten zunächst nicht verfügbar waren, handelt es sich um einen 65 Jahre alten Mann aus Röthenbach sowie einen 82 Jahre alten Mann aus Winkelhaid, teilt das Landratsamt mit.

Im Nürnberger Land sind demnach aktuell 518 Personen – sieben mehr als am Vortag – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Schätzungen des Gesundheitsamts sind 222 davon mittlerweile wieder gesund. 54 Personen werden in Kliniken versorgt, sechs davon intensivmedizinisch behandelt.

Es gibt 26 bestätigte Fälle in Altdorf, 23 in Burgthann, 29 in Feucht, 13 in Happurg, 22 in Hersbruck, sechs in Kirchensittenbach, 92 in Lauf, 27 in Leinburg, sechs in Neuhaus, 19 in Neunkirchen, 16 in Ottensoos, neun in Pommelsbrunn, fünf in Reichenschwand, 121 in Röthenbach, acht in Rückersdorf, 15 in Schnaittach, 37 in Schwaig, 14 in Schwarzenbruck, fünf in Vorra und 13 in Winkelhaid (Nennung ab fünf Fällen).

Klinikum Nürnberg: „Fallzahlen sind stabil“

Wegen der Umstellung der Fallerfassung in eine neue Datenbank kann das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg auch für den Mittwoch (15.04.2020) keine vollständigen aktuellen Fallzahlen mitteilen. Nur eine Zahl steht laut Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg fest: 17 Personen sind bis Mittwoch, 15 Uhr, verstorben. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt von 852 identifizierten Infektionsfällen und 3280 ermittelten Kontaktpersonen berichtet.

Prof. Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg, kommentiert die Lage so: „Die Fallzahlen in unseren Häusern sind stabil. Wir können fast schon davon sprechen, dass wir ein gewisses Plateau der Entwicklung erreicht haben. Trotzdem nehmen wir an, dass in den nächsten zwei Wochen die behandlungsbedürftigen Fälle noch leicht zunehmen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir überrollt werden könnten.“ Laut Prof. Jockwig sind bereits fünf Patienten im Klinikum Nürnberg wieder von der Beatmung abgekommen.

Aktuell (Stand: 15.04.2020) werden in Nürnberger Krankenhäusern 20 Covid-19-Patienten intensiv beatmet, 61 Personen werden auf Normalstationen behandelt. Stadtdirektor Volker Skrok, Vorsitzender der Führungsgruppe Katastrophenfall (FüGK) sagt dazu: „Unsere Kapazitäten sind derzeit ausreichend, um zusätzliche Fälle zu behandeln.“

Update vom 14.04.2020, 17.05 Uhr: Über 30 Todesfälle im Raum Nürnberg – so hoch ist das Durchschnittsalter in der Stadt

Neue Zahlen zu den Corona-Todesfällen in Nürnberg und Nürnberger Land: Das Landratsamt in Lauf und die Stadt Nürnberg gaben am Dienstagnachmittag (14.04.2020) Details zu den verstorbenen Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gegenüber inFranken.de bekannt.

Demnach ist der jüngste Verstorbene in der Stadt Nürnberg 50 Jahre alt gewesen, das Durchschnittsalter liegt bei 76,6 Jahren.

Im Landkreis Nürnberger Land sieht es ähnlich aus: Die jüngste Person, die gestorben ist, war eine 66-Jährige. Abgesehen von einer weiteren Frau (76) und einem Mann (72) waren alle anderen Todesfälle im Nürnberger Land über 80, erklärte ein Sprecher des Landratsamts Lauf (Stand: 14.04.2020, 14 Uhr).

Im Nürnberger Land sind über die Osterfeiertage fünf weitere Personen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Dies gab das zuständige Landratsamt am Dienstagnachmittag bekannt. Unter den Toten befinden sich zwei 88 beziehungsweise 89 Jahre alte Frauen aus Lauf, ein 72-jähriger Mann aus Altdorf sowie je eine Person aus Röthenbach und Winkelhaid. Insgesamt hat es im Nürnberger Land mittlerweile 21 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben.

Im Nürnberger Land sind gegenwärtig 511 Personen – neun mehr als am Vortag – positiv auf das Coronavirus getestet worden. 63 Personen werden in Kliniken versorgt, sechs davon intensivmedizinisch behandelt.

Laut Landratsamt Nürnberger Land gibt 24 bestätigte Fälle in Altdorf, 23 in Burgthann, 29 in Feucht, 13 in Happurg, 22 in Hersbruck, sechs in Kirchensittenbach, 92 in Lauf, 27 in Leinburg, fünf in Neuhaus, 19 in Neunkirchen, 16 in Ottensoos, neun in Pommelsbrunn, fünf in Reichenschwand, 121 in Röthenbach, acht in Rückersdorf, 15 in Schnaittach, 35 in Schwaig, 13 in Schwarzenbruck, fünf in Vorra und 13 in Winkelhaid (Nennung ab fünf Fällen).

Update vom 13.04.2020, 17.25 Uhr: Fallzahlen vom Ostermontag: Nürnberger Land beklagt zwei weitere Tote

Das Nürnberger Land beklagt zwei weitere Menschen, die am Wochenende an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben sind. Es handelt sich um einen 87 Jahre alten Mann aus Röthenbach, der am Samstag verstorben ist, sowie um einen 83 Jahre alten Mann aus Schwaig, der am Ostersonntag verstorben ist. Insgesamt sind inzwischen 16 Covid-19-Patienten im Landkreis verstorben.

Im Nürnberger Land sind gegenwärtig 502 Personen – 38 mehr als am Karfreitag – positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 66 Personen werden in Kliniken versorgt, sechs davon intensivmedizinisch behandelt.

In der Stadt hat das Gesundheitsamt 852 Fälle registriert, Davon befinden sich 597 Menschen in Quarantäne, daraus bereits entlassen werden konnten 255. Todesfälle gibt es bislang zwölf.

Update vom 12.04.2020, 15.06 Uhr: Fallzahlen vom Ostersonntag aus der Stadt Nürnberg - drei weitere Todesfälle

Bis zum Ostersonntag, 12. April 2020 (14 Uhr) hat das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 841 identifizierte Infektionsfälle registriert. Davon befinden sich 599 Menschen in Quarantäne, daraus bereits entlassen werden konnten inzwischen 242. Insgesamt sind bislang elf Erkrankte verstorben. Es wurden 3219 Kontaktpersonen ermittelt.

Das Gesundheitsamt teilt weiter mit, dass die oben genannten Zahlen die aktuelle Situation nicht ganz exakt wiedergeben. Durch die Umstellung der Fallerfassung in eine neue Datenbank komme es derzeit zu Verzögerungen bei der Erfassung von Indexfällen und den Nachverfolgungen bei den Kontaktpersonen.

Update vom 11.04.2020, 17.57 Uhr: Aktuelle Fallzahlen aus der Stadt Nürnberg

Bis zum Karsamstag (11.04.2020, 12.30 Uhr) hat das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 818 identifizierte Infektionsfälle registriert. Davon befinden sich 603 Menschen in Quarantäne - daraus bereits entlassen werden konnten inzwischen 215.

Insgesamt sind bislang acht Erkrankte aus der Stadt Nürnberg verstorben.

Es wurden 3162 Kontaktpersonen ermittelt.

Das Gesundheitsamt teilt weiter mit, dass die oben genannten Zahlen die aktuelle Situation nicht ganz exakt wiedergäben. Durch die Umstellung der Fallerfassung in eine neue Datenbank komme es zu Verzögerungen bei der Erfassung von Indexfällen und den Nachverfolgungen bei den Kontaktpersonen.

Update vom 11.04.2020, 13.59 Uhr: Erste Erntehelfer aus Rumänien in Nürnberg gelandet

In Bayern sind am Freitag (10.04.2020) erste Erntehelfer aus Rumänien angekommen. Das Innenministerium erwartete rund 350 von ihnen in zwei Maschinen am Flughafen Nürnberg. Nach einem medizinischen Check sollten die Saisonkräfte von ihren Betrieben abgeholt und zu ihrem Einsatzort gebracht werden. Wenn die Erntehelfer nicht arbeiten, gilt für sie eine zweiwöchige Quarantäne.

Wegen der Corona-Krise konnten Feldarbeiter aus dem Ausland bislang nicht nach Bayern. Sie werden aber dringend gebraucht, weil etwa Spargel dringend geerntet werden muss.

Laut einer bundesweiten Regelung darf eine begrenzte Zahl ausländischer Saisonarbeiter nach Deutschland kommen – im April und Mai je 40 000 Menschen. Ob das reicht, ist offen. Nach Angaben von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) benötigen Bauern im Freistaat bis in den Herbst hinein rund 40 000 Helfer.

Update vom 10.04.2020, 16.54 Uhr: Covid-19 fordert 20. Todesopfer im Raum Nürnberg

Im Nürnberger Land ist eine weiteret Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Laut dem zuständigen Landratsamt handelt es sich um einen 82 Jahre alten Mann aus Burgthann. Insgesamt sind inzwischen 14 Covid-19-Patienten im Landkreis verstorben. Zusammen mit den sechs Todesfällen aus der Stadt Nürnberg sind damit ingesamt 20 Menschen im Raum Nürnberg in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung ums Leben gekommen.

Im Nürnberger Land sind gegenwärtig (10.04.2020, 16.54 Uhr) 464 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 58 Patienten werden in Kliniken versorgt, sechs davon intensivmedizinisch behandelt.

Es gibt 22 bestätigte Fälle in Altdorf, 22 in Burgthann, 27 in Feucht, neun in Happurg, 20 in Hersbruck, 84 in Lauf, 27 in Leinburg, fünf in Neuhaus, 19 in Neunkirchen, 16 in Ottensoos, acht in Pommelsbrunn, fünf in Reichenschand, 101 in Röthenbach, acht in Rückersdorf, 15 in Schnaittach, 34 in Schwaig, zwölf in Schwarzenbruck und 13 in Winkelhaid (Nennung ab fünf Fällen).

Das Bürgertelefon des Landratsamts für Fragen zum Corona-Virus (Rufnummer 09123/950-6299) ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag jeweils von 10 bis 12 Uhr besetzt. Es können auf Anfrage auch Beratungen auf Türkisch und Englisch organisiert werden.

Update vom 10.04.2020, 15.38 Uhr: Stadt Nürnberg meldet neue Fallzahlen

Bis zum Karfreitag (10.04.2020, 13.30 Uhr) hat das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 794 mit dem Coronavirus infizierte Nürnberger Bürger registriert. Davon befinden sich 620 Menschen in Quarantäne - daraus bereits entlassen werden konnten inzwischen 174 Menschen. Insgesamt sind bislang sechs Erkrankte verstorben.

Update vom 10.04.2020, 8.30 Uhr: Fünf Fußballer verstoßen in Lauf gegen Ausgangsbeschränkungen

Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen: Das schöne Wetter am Donnerstag (09.04.2020) nutzten fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren für ein Fußballspiel. Damit verstießen sie allerdings gegen die aktuellen Corona-Regeln, berichtet die Polizei Lauf.

Die Polizei erwischte die Teenager am Nachmittag auf dem Sportplatz des Sportklub Lauf 1904 e.V. in der Schützenstraße. Gegen alle fünf wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.

Update vom 06.04.2020, 17.43 Uhr: Kostenloses Parken in Corona-Krise

Wegen der Corona-Krise setzt die Stadt Nürnberg ab sofort die Erhebung der Gebühren an kostenpflichtigen Parkplätzen bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, aus.

In diesen Tagen erweist sich für manche Arbeitnehmer die Suche nach einem kostenfreien Parkplatz als besonders schwierig. Manche Beschäftigte nutzen jetzt auf dem Weg zur Arbeitsstätte lieber den eigenen Pkw als Busse und Bahnen. „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wir wollen auch das normale wirtschaftliche Leben so gut es geht unterstützen“, sagt Bürgermeister Christian Vogel zur Begründung der vorübergehenden Maßnahme.

Bis 19. April müssen keine Parkscheine für die sonst gebührenpflichtigen Parkplätze gelöst werden. Polizei und Kommunale Verkehrsüberwachung verzichten in der Zeitspanne auf Kontrollen an den gebührenpflichtigen Parkplätzen. Sollten dennoch Parkgebühren geleistet worden sein, ist eine Erstattung aus personellen und technischen Gründen leider nicht möglich.

Update vom 06.04.2020, 13.39 Uhr: Polizei Mittelfranken meldet Tausende Verstöße gegen Corona-Regeln

54 Prozent mehr Verstöße am Wochenende: Zwischen Freitagmorgen (03.04.2020) und Montagmorgen (06.04.2020) wurden 6650 Kontrollen durchgeführt, berichtet die Polizei Mittelfranken. Hierbei stellten die Beamten rund 7050 Verstöße fest, wovon etwa 1030 mit einem Bußgeld geahndet wurden. Die meisten Verstöße wurden am Sonntag (05.04.2020) festgestellt.

In der Vorwoche waren rund 4580 Verstöße am Wochenende gezählt worden. Somit stieg an diesem Wochenende (03.04.-06.04.2020) die Zahl um rund 54 Prozent. Die einzelnen Präsidien berichteten über die Kontrollen in ihrem Bereich.

Update vom 06.04.2020, 12.33 Uhr: Viele Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen im Raum Nürnberg

Stadt Nürnberg

In der Stadt Nürnberg war ein Reporter von inFranken.de mit der Polizei auf Streife: Es gab „etliche Verstöße" gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Lauf an der Pegnitz

Im gesamten Dienstbereich hat die Polizei Lauf an der Pegnitz am Sonntag (05.04.2020) eine „hohe Anzahl“ an Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt, berichtet die Polizei am Montag (06.04.2020).

Die Menschen veranstalteten Grillpartys, trafen sich privat und in der Öffentlichkeit mit Freunden und badeten am Birkensee in der Sonne. Die Polizei belehrte die Personen, sie erhielten Platzverweise und wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Bis auf wenige Ausnahmen zeigten sich die Betroffenen einsichtig, so die Polizei.

Altdorf, Feucht, Leinburg und Schwarzenbruck

Zwischen Freitag und Sonntag (03.04.-05.04.2020) wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Altdorf diverse Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt, erklärt die örtliche Polizei.

So wurden in Altdorf zwei Personen hinter dem Fußballplatz sowie drei Personen im Skatepark angetroffen. Des Weiteren traf sich am Oberen Markt sowie in der Kirchgasse eine Personengruppe ebenfalls ohne triftigen Grund. In Feucht wurden Personengruppen auf dem Parkplatz des Freibades festgestellt. Auch trafen sich mehrere Personen in Wohnungen und Gärten. An einer Autowaschstraße in Leinburg hielten sich insgesamt sieben Personen auf, die keinen gewerblichen Grund nachweisen konnten, der den Aufenthalt gestatten würde. Auch in Schwarzenbruck trafen sich mehrere Personengruppen ohne triftigen Grund beziehungsweise besuchten sich in Wohnungen und Gärten. Alle Personen wurden belehrt beziehungsweise wurden Platzverweise erteilt.

Update vom 04.04.2020, 18.15 Uhr: Zahl der Infizierten steigt über 800

Bis zum heutigen Samstag, 4. April 2020, 14 Uhr, hat das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 451 positiv auf das neuartige Coronavirus getestete Nürnbergerinnen und Nürnberger registriert. Das Gesundheitsamt betreut derzeit 2 459 Kontaktpersonen. Aus der Quarantäne entlassen werden konnten neben den bereits am Donnerstag, 2. April, gemeldeten 49 ehemaligen Infizierten inzwischen insgesamt 1 143 Kontaktpersonen. Bis zum heutigen Tag sind sechs Covid-19-Patienten verstorben.

Hinzu kommen die Zahlen aus dem Gebiet Nürnberger Land: Hier gab es am Samstag keine Änderungen: Im Nürnberger Land sind inzwischen 357 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 46 Personen werden in Kliniken versorgt, fünf davon intensivmedizinisch behandelt. Neun Menschen sind gestorben.

Update vom 03.04.2020, 16.40 Uhr: Neuntes Corona-Todesopfer im Nürnberger Land

Das Nürnberger Land beklagt die neunte Person, die an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben ist, erklärt das Landratsamt am Freitag (03.04.2020). Es handelt sich um eine 74 Jahre alte Frau aus Röthenbach. Aktuell gibt es 14 Corona-Tote im Raum Nürnberg.

Bis Freitag (03.04.2020) sind in der Stadt Nürnberg 412 Infizierte, im Nürnberger Land 357 Erkrankte registriert worden, teilen die Behörden mit.

Im Nürnberger Land gibt es 14 bestätigte Fälle in Altdorf, 20 in Burgthann, 21 in Feucht, neun in Happurg, 14 in Hersbruck, 51 in Lauf, 19 in Leinburg, 16 in Neunkirchen, 14 in Ottensoos, fünf in Pommelsbrunn, 82 in Röthenbach, sechs in Rückersdorf, 13 in Schnaittach, 29 in Schwaig, elf in Schwarzenbruck und 13 in Winkelhaid (Nennung ab fünf Fällen).

Update vom 03.04.2020, 12.37 Uhr: Herrmann: Bereitschaftspolizei hilft bei Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Regeln

In der aktuellen Corona-Krise könnte es bei vielen Menschen um Leben und Tod gehen, erklärt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf einer Pressekonferenz in Nürnberg am Freitag (03.04.2020). Deshalb solle „konsequent kontrolliert“ werden. In Bayern werden die örtlichen Polizeikräfte um 13 zusätzliche Einsatzzüge der Bereitschaftspolizei verstärkt, erklärt Herrmann.

Der Innenminister betonte, dass sich der Großteil der Menschen an die vorläufigen Ausgangsbeschränkungen hält und sprach seinen Dank an die „einsichtigen Bürger“ aus. Den wenigen Unbelehrbaren drohten aber empfindliche Strafen.

„Beliebte Ausflugsziele in Mittelfranken werden bewacht“

Die Polizei Mittelfranken hatte am vergangenen Wochenende 4.580 Verstöße gegen die aktuell geltende Allgemeinverfügung festgestellt. Seit Beginn der Woche seien 670 weitere hinzugekommen, sagt Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger am Freitag.

Gerade am Nachmittag und in den Abendstunden gebe es immer wieder Menschen, die sich über die neuen Regeln hinwegsetzten. So treffen sich Gruppen in Grünanlagen, oder Gastronomie-Betriebe öffnen trotz Verbot. Die Polizei reagiert nun mit mehr Kontrollen. „Am Wochenende werden viele beliebte Ausflugziele in Mittelfranken bewacht“, kündigt Fertinger an. Zusätzlich werde eine Reiterstaffel eingesetzt.

Das Coronavirus setzt auch der Polizei in Mittelfranken zu. Aktuell gebe es 15 Erkrankte, 17 Verdachtsfälle und 92 Kontaktfälle, die nun keinen Dienst leisten können, sagt der Polizeipräsident. Fertinger appelliert an die Bevölkerung: „Bleiben Sie während der Osterfeiertage zuhause. Es geht um Leben und Tod.“

Update vom 02.04.2020, 18.03 Uhr: FCN würdigt Krankenhaus- und Supermarkt-Mitarbeiter

1000 Ehrentrikots vom FCN: Der Club bedankt sich in der Corona-Krise mit einem Sondertrikot bei Angestellten in Krankenhäusern und Supermärkten. Wie der 1. FC Nürnberg am Donnerstag (02.04.2020) mitteilt, werden zusammen mit dem Hauptsponsor Nürnberger Versicherung 1000 sogenannte Ehrentrikots verschenkt. Mit den limitierten Jerseys soll die Leistung von Menschen aus systemrelevanten Berufszweigen gewürdigt werden.

„Wir wollen den Menschen danken, die sich heldenhaft für unsere Region einsetzen. Sie gehen in dieser ungewissen Zeit über Grenzen hinaus, um Mitmenschen zu helfen und das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten“, erklärte der Kaufmännische Vorstand Niels Rossow.

FCN: Mannschaft, Trainer und Mitarbeiter verzichten auf Teil des Gehalts

In der aktuellen Krise werden die Mannschaft, das Trainerteam und Mitarbeiter der Lizenzabteilung zudem freiwillig auf Teile ihres Gehaltes verzichten. „Wir sind unseren Mitarbeitern, die sich gerade jetzt zu einhundert Prozent für den Verein einbringen wollen, dankbar, dass sie freiwilliger Kurzarbeit zugestimmt und diese neue Situation angenommen haben“, erklärte der Kaufmännische Vorstand Niels Rossow. Der Verein habe in der Corona-Krise zum „Erhalt von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Liquidität des Vereins“ vom 1. April an Kurzarbeit beantragt.

Vier weitere Coronavirus-Tote in Stadt Nürnberg

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Nürnberg steigt bis Donnerstag (02.04.2020) weiter an. In nur einem Tag sind vier weitere Covid-19-Patienten gestorben, teilt die Stadt mit. Bis zum Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt 361 Infizierte. Insgesamt gibt es nun fünf Corona-Tote in der Stadt Nürnberg, im Landkreis gibt es ebenfalls einen Zuwachs.

Update vom 02.04.2020, 16 Uhr: Erneuter Corona-Todesfall im Nürnberger Land

Im Nürnberger Land ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Dem zuständigen Landratsamt zufolge handelt es sich um eine 95 Jahre alte Frau aus Lauf. Damit gibt es inzwischen acht Todesfälle im Landkreis Nürnberger Land sowie einen in der Stadt Nürnberg.

Im Nürnberger Land sind inzwischen 320 Personen – 38 mehr als am Mittwoch (01.04.2020) – positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 43 Patienten werden in Kliniken versorgt, sechs davon intensivmedizinisch behandelt.

Die bestätigten Fälle verteilen sich auf Altdorf (zwölf), Burgthann (20), Feucht (21), Happurg (sieben), Hersbruck (13), Lauf an der Pegnitz (43), Leinburg (16), Neunkirchen am Sand (16), Ottensoos (13), Röthenbach an der Pegnitz (74), Schnaittach (zehn), Schwaig (27), Schwarzenbruck (elf) und Winkelhaid (zwölf). Die Ortsnennung erfolgt erst ab fünf Fällen, wie das Landratsamt Nürnberger Land mitteilte.

Update vom 02.04.2020, 12.15 Uhr: Diakonie beklagt fehlende Schutzausrüstung und Tests

Die Pflegeeinrichtungen sind in der Corona-Krise besonders gefordert: Die meist älteren Patienten gehören zur Risikogruppe. Die Diakonie fordert deshalb mehr Schutzmaterial und finanzielle Hilfe.

Die Diakonie in Bayern befürchtet angesichts von fehlenden Coronavirus-Tests und Schutzausrüstungen einen Anstieg der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Diese hätten nicht genügend Testkits, um alle Menschen zu testen, die vom Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung kämen, sagte Fachvorständin Sandra Schuhmann am Mittwoch (01.04.2020) in Nürnberg. Die alten Menschen kämen deshalb vorsorglich für 14 Tage in Quarantäne, was besonders für Demenzkranke problematisch sei.

Die Diakonie fordert deshalb, dass die Pflegeeinrichtungen mehr Tests zur Verfügung gestellt bekommen und dass sie die Ergebnisse schneller erhalten. Auch bei Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung sei die Lage immer noch prekär, sagte Schuhmann. Als Beispiel nannte sie einen Träger der Diakonie, der mit fünf Sozialstationen in Mittelfranken rund 1200 Haushalte versorgt. Dieser habe bei einer staatlichen Verteilstelle für Schutzausrüstung am Montag für jede Station nur einen Schutzanzug und fünf Liter Desinfektionsmittel bekommen, Schutzmasken überhaupt keine.

Schuhmann warf deshalb die Frage auf, wie die Diakonie bei einer solchen Mittelzuteilung die Versorgung sowie die Sicherheit der Patienten und der Mitarbeitenden sicherstellen solle. Das Schutzmaterial reiche hinten und vorne nicht. „Man muss davon ausgehen, dass sich die Zahl der Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen erhöhen wird.“ Deshalb bemühe sich die Diakonie nun selbst um Schutzausrüstung, was aber schwierig sei. „Auf dem Markt sind viele schwarze Schafe unterwegs“, sagte Schuhmann.

Die Diakonie fürchtet auch um die Existenz ihrer etwa 700 Träger in Bayern, die rund 3500 Einrichtungen mit 90 000 Angestellten betreiben. 20 Prozent könnten nach der Corona-Krise in finanziellen Schwierigkeiten stecken, sagte der 2. Vorsitzende Wolfgang Janowsky. Deshalb fordere die Diakonie auch Hilfe von der Landesregierung, zum Beispiel in Form zinsloser Darlehen. Es gebe in Bayern viele Rettungsschirme für die Wirtschaft, betonte Janowsky. „Dennoch muss im Bereich der Sozialwirtschaft nachgebessert werden.“

Die Pflegekassen haben bereits finanzielle Unterstützung für Heime und Pflegedienste in der Corona-Krise zugesagt. Diese sollen unter anderem die Mehrkosten für Schutzausrüstung, die Isolierung von Patienten oder Personal übernehmen und helfen, wenn Einrichtungen schließen müssen. Dieser Pflege-Rettungsschirm sei aber nicht ausreichend, betonte Janowsky. Deshalb müsse Bayern diesen – wie andere Bundesländer auch – ergänzen.

Update 01.04.2020, 18.10 Uhr: Sprunghafter Anstieg der Infizierten

Die Zahl der Infizierten im Raum Nürnberg ist im Vergleich zum Vortrag sprunghaft angestiegen. Insgesamt meldeten die Landratsämter am Mittwoch (01.04.2020) 608 Fälle, was 106 registrierte Neuinfektionen im Vergleich zu Dienstag bedeutet. Am 31. März galten noch 502 Menschen in Nürnberg und im Landkreis als infiziert.

Bis zum Mittwoch (01.04.2020, 14.00 Uhr) registrierte das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 326 mit dem Coronavirus infizierte Nürnberger. Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen stieg auf 3492. Aus der Quarantäne entlassen wurden mittlerweile 37 vormals infizierte Menschen sowie 680 Kontaktpersonen. Dies teilt das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit.

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es gegenwärtig 282 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 40 von ihnen werden in Kliniken versorgt, sechs davon werden intensiv behandelt, so das Landratsamt Nürnberger Land am Mittwoch.

Von den 282 insgesamt bislang bestätigten Fällen – 48 mehr als am Vortag– kommen elf aus Altdorf, 20 aus Burgthann, 19 aus Feucht, fünf aus Happurg, zwölf aus Hersbruck, 34 aus Lauf, 13 aus Leinburg, 15 aus Neunkirchen, 13 aus Ottensoos, 64 aus Röthenbach, zehn aus Schnaittach,

21 aus Schwaig, elf aus Schwarzenbruck und elf aus Winkelhaid (Ortsnennung ab fünf Fällen oder mehr).

Update 01.04.2020, 12.00 Uhr: Nürnberger Hotel bietet Zimmer als Homeoffice-Platz an

In der Corona-Krise vermieten einzelne Hotels ihre leerstehenden Zimmer als Homeoffice für Ruhesuchende. Das berichtet die dpa. Darunter ist auch das Hotel Cristal in Nürnberg, das seit einigen Tagen Zimmer als Büro mit oder ohne Getränke-Pauschale und Frühstück anbietet. Es habe schon ein paar Anfragen gegeben, aber nicht sehr viele, sagte Rezeptionsleiterin Anna Milenko. «Wir wollen damit vor allem ein Zeichen setzen.» Wegen der Corona-Pandemie sind Hotels zurzeit für Touristen geschlossen.

Auch andere Häuser in Deutschland versuchen nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, auf diese Weise etwas gegen den Leerstand zu unternehmen. Ein bundesweiter Trend sei das aber nicht, sagte Sprecherin Stefanie Heckel. «Viele Hotels haben geschlossen.» Mit solchen Ideen versuchten manche Betreiber sich vorübergehend über Wasser zu halten. «Das sind aber keine langfristigen Maßnahmen», betonte Heckel.

Update vom 31.03.2020, 17.20 Uhr: Gesundheitsamt meldet weitere Infizierte in Nürnberg

Bis zum Dienstag (31.03.2020, 15.30 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 268 mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet.Dies teilte das zuständige Landratsamt am Dienstagnachmittag mit.1798 Kontaktpersonen befinden sich demnach in Quarantäne. 36 vormals infizierte Menschen konnten inzwischen als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Update vom 31.03.2020, 16.40 Uhr: Zwei weitere Covid-19-Patienten sterben

Im Nürnberger Land haben sich zwei weitere Sterbefälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ereignet, wie das zuständige Landratsamt am Dienstagnachmittag (31.03.2020) mitteilte. Demnach sind ein 86-jähriger Mann aus Leinburg sowie eine 66-jährige Frau aus Röthenbach verstorben. Damit sind es mittlerweile sieben Corona-Todesfälle im Landkreis.

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es gegenwärtig 234 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 31 von ihnen werden in Kliniken versorgt, zwei davon werden intensiv behandelt und beatmet.

Von den 234 insgesamt bislang bestätigten Fällen – 19 mehr als Freitag – kommen sieben aus Altdorf, 20 aus Burgthann, 19 aus Feucht, zehn aus Hersbruck, 30 aus Lauf, elf aus Leinburg, 13 aus Neunkirchen, sechs aus Ottensoos, 49 aus Röthenbach, neun aus Schnaittach, 18 aus Schwaig, elf aus Schwarzenbruck und acht aus Winkelhaid (Ortsnennung ab fünf Fällen oder mehr).

Update vom 31.03.2020, 14.40 Uhr: Stadt unterstützt Obdachlose - auch Bürger können helfen

Obdachlose haben es in dieser Zeit besonders schwer, weil sie sich nicht wie andere Menschen einfach in häusliche Isolation begeben können. Die Stadt Nürnberg unterstützt Wohnungslose in dieser Zeit verstärkt - aber auch die Bürger können etwas tun.

Die regulären Hilfsangebote für Obdachlose bleiben weiter bestehen. Die ökumenische Wärmestube hat ein Notfallkonzept auf den Plan gerufen und versorgt Bedürftige mit warmem Essen, das nach Möglichkeit mitgegeben werden soll. Der Aufenthalt ist lediglich zum Essen, Duschen und Wäschewaschen erlaubt. Zusätzlich gibt es Informationen und Kriseninterventionsangebote. Die Nürnberger Tafel bleibt ebenfalls in Betrieb, - dank vieler ehrenamtlicher Helfer.

Die Stadt Nürnberg hat ihre Unterbringungsmöglichkeiten temporär aufgestockt: Obdachlose können in Einrichtungen mit Doppelzimmer, sanitären Anlagen und Essensversorgung übernachten. Auch für den Fall einer notwendigen häuslichen Quarantäne stehen Kapazitäten zur Verfügung, die bislang noch nicht zum Einsatz kamen.

Medizinische Versorgung leistet die Straßenambulanz „Franz von Assisi“ der Caritas. Obdachlosen Patienten stehen im Rahmen der Notfallversorgung alle Einrichtungen des Gesundheitssystems zur Verfügung. Infektionen sind (Stand: 26. März) noch nicht bekannt. In Nürnberg sollen zudem zwei ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber zur Anlaufstelle umgewidmet werden.

Auch Bürger können Unterstützung leisten: „Am besten können Nürnberger Obdachlosen mit Geldspenden an die Hilfseinrichtungen helfen - etwa an die Caritas, die die Straßenambulanz „Franz von Assisi“ betreibt, an die Heilsarmee oder an die ökumenische Wärmestube“, erklärt der Leiter des Sozialamts, Volker Wolfrum.

Update vom 31.03.2020, 14.10 Uhr: Eindringlicher Appell: Polizeipräsident droht mit Bußgeldern und Strafanzeigen

In einem Facebook-Video hat sich Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung gewandt. Die erlassenen Ausgangsbeschränkungen angesichts der Corona-Krise gelte es zwingend einzuhalten - andernfalls drohten Konsequenzen.

Nach Einschätzung der Fachleute könne die Ausbreitung des Coronavirus nur durch Einschränkung der sozialen Kontakte unterbunden werden. "Es geht um Ihre und unsere Gesundheit", warnte Fertinger. Menschen, die im Familienverband nach draußen gehen oder Sport treiben, sollten auf jeden Fall die nötigen Abstände einhalten.

Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen: Polizeipräsident mit eindringlichem Appell

Die Polizei werde zunächst mit Belehrungen und Aufklärung an die Bevölkerung herantreten, falls Einzelne die Vorgaben missachteten. „Aber wir werden bei harten Verstößen und Uneinsichtigkeit auch mit Bußgeldern und gegebenenfalls auch mit Strafanzeigen reagieren müssen.“ Die eindringliche Bitte des Polizeipräsidenten lautet deshalb: „Behalten Sie diese Vorgaben im Auge.“

Update vom 30.03.2020, 15.46 Uhr: Tausende Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen in Mittelfranken

Im Raum Nürnberg sind mittlerweile sechs Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In der Stadt Nürnberg sind 250 Menschen infiziert, im Kreis Nürnberger Land sind es offiziell 215 Erkrankte (Stand: 30.03.2020). Für manche scheint die Lage aber immer noch nicht ernst genug.

Am Wochenende kontrollierte die Polizei in Mittelfranken Tausende Menschen. Dabei stellte sie 4.580 Verstöße gegen die aktuell geltende Allgemeinverfügung fest, erklärt sie am Montag (30.03.2020). 480 Mal musste ein Bußgeld bezahlt werden. Einige zeigten sich unbelehrbar.

In der Nacht auf Sonntag (29.03.2020) wurde die Polizei gegen 0.30 Uhr auf ein Schulgelände in der Herriedener Straße gerufen. Dort hielten sich sieben Personen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren auf. Ihnen wurde erklärt, dass sie gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und Hausfriedensbruch begehen.

Ein 22-Jähriger ignorierte alle Anweisungen der Polizisten. Doch damit nicht genug: Bei seiner Durchsuchung trat er nahe an einen Polizisten heran und hustete ihm direkt ins Gesicht. Nach dieser Aktion wurde er festgenommen. Dabei setzte er sich stark zur Wehr und beleidigte die Beamten.

Unabhängig von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wird gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.