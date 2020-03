Coronavirus in Nürnberg: Vier neue Infektionen

Aktuell 23 Coronavirus-Infizierte in Stadt Nürnberg sowie 3 Erkrankte in Nürnberger Land (Stand: 13.03.2020)

Ab sofort: Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern in Nürnberg verboten, Nürnberger Frühlingsvolksfest 2020 abgesagt

Schulausfall in Nürnberg: Schulen, Kindergärten und Kitas ab Montag (16.03.2020) bis Sonntag (19.04.2020) geschlossen

Notfall-Gruppen kümmern sich um Kinder von Eltern, die in kritischer Infrastruktur benötigt werden

FCN-Spieler Fabian Nürnberger mit SARS-CoV-2 infiziert

Corona-Bürgertelefon in Nürnberg: Telefonnummer 0911/2 31-1 06 66

Gesundheitsamt empfiehlt: häufiges Händewaschen, bei Corona-Symptomen zuerst Arzt anrufen

Schulausfall wegen Coronavirus: Alle Schulen, Kindergärten und Kitas in Nürnberg bleiben von Montag (16. März 2020) bis zum Ende der Osterferien (19.04.2020) geschlossen, das teilte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag (13.03.2020) auf einer Pressekonferenz mit. Mittlerweile wurde sogar schon ein Spieler des FCN positiv auf das Coronavirus getestet. In Würzburg gibt es aktuell die meisten gemeldeten Infizierten in Franken.

Update vom 14.03.2020: Vier neue Coronavirus-Infektionen in Nürnberg

Vier neue Coronavirus-Fälle wurden am Samstag von der Stadt Nürnberg bestätigt. Damit steigt die Zahl der Betroffenen auf 27. 22 Menschen stehen aktuell in der Region unter Quarantäne.

Update vom 14.03.2020, 7 Uhr: Stadt Nürnberg untersagt Länderspiel Deutschland gegen Italien

Die Stadt Nürnberg hat die Austragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März gegen Italien untersagt. Wie der DFB am Freitagabend (13.03.2020) mitteilte, untersage die Stadt wegen der Coronavirus-Krise Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen, wodurch eine Absage des Spiels unumgänglich sei.

"Da durch die beiden Mannschaften, die Betreuer und die Medienvertreter mit mehr als 100 Menschen gerechnet werden müsse, sei eine Absage des Spiels unumgänglich", hieß es in einer Mitteilung des DFB. Wegen der Pandemie hatte das Spiel ohne Fans stattfinden sollen. Das für den 26. März in Madrid geplante erste Testländerspiel in diesem Jahr der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gegen Spanien ist weiterhin sehr fraglich.

Schon vor der Absage hatte DFB-Präsident Fritz Keller betont, dass er nicht mehr mit einer Austragung des Klassikers gegen den ebenfalls vierfachen Weltmeister rechne. "Aktuell sollen auch unsere anstehenden Länderspiele vor leeren Rängen stattfinden. Dieses Szenario, ausgerechnet gegen große Fußballnationen wie Spanien und Italien, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass die Spiele auf Basis der heutigen Faktenlage nicht stattfinden können", wurde Keller auf der Homepage des Verbandes zitiert.

Update vom 13.03.2020, 18.42 Uhr: Nürnberg will kritische Infrastruktur absichern

Kleinere Veranstaltungen auch abgesagt

Am Freitagnachmittag (13.03.2020) gibt es offiziell 23 Corona-Erkrankte in der Stadt Nürnberg sowie drei Infizierte im Nürnberger Land. Die Stadt reagiert mit weiteren drastischen Schritten: Alle Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern werden im Stadtgebiet komplett verboten. Das Nürnberger Frühlingsvolksfest 2020, das von 11. bis 26. April 2020 auf dem Volksfestplatz stattfinden sollte, fällt aus.

Not-Betreuung für Kleinkinder und Schüler

Nach den angekündigten Schulschließungen ab Montag werden laut Stadt und Kreis Notfall-Gruppen für Kinder eingerichtet, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Dazu zählen insbesondere:

Gesundheitsversorgung

Polizei

Feuerwehr

Rettungsdienst

Katastrophenschutz

Telekommunikationsdienste

Energie

Wasser

ÖPNV

Entsorgung

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung der Kinder ist, dass beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise der oder die Alleinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind und selbst keine andere Betreuung sicherstellen können.

Alle Nürnberger Kitas haben eine Notbetreuung für die Kinder sicherzustellen, deren Eltern in einer kritischen Infrastruktur beschäftigt sind und einen dringenden Betreuungsbedarf haben, so die Stadt. Eine Notbetreuung findet während der üblichen Öffnungszeiten statt. Die Schulen gewährleisten die Notbetreuung während der gewöhnlichen Unterrichtszeiten, die Horte bieten, falls gebucht, einen Frühdienst und dann die Betreuung im Anschluss an die Unterrichtszeit an. Betroffene Eltern erhalten hier weitere Informationen.

VAG reagiert auf Coronavirus

Auch die VAG Nürnberg ändert wegen des Coronavirus ihre Regeln im öffentlichen Nahverkehr. So kann beispielsweise ab sofort kein Busticket mehr beim Fahrer gekauft werden. In vielen Linien öffnen die Türen nur noch automatisch.

Update vom 13.03.2020, 13.30 Uhr: Fabian Nürnberger mit Coronavirus infiziert

Nun ist auch klar, wer sich beim FCN mit dem Coronavirus infiziert hat: Es ist Verteidiger Fabian Nürnberger. Laut Angaben des 1.FC Nürnberg geht es dem 20-Jährigen aktuell gut. Er weise keinerlei Symptome auf, teilt der FCN via Twitter mit.

Update vom 13.03.2020, 12.07 Uhr: Coronatest beim FCN war positiv

Erster Corona-Fall bei bayerischem Profi-Fußballverein: Beim FCN gibt es einen positiven Befund auf das Coronavirus, erklärt der 1. FC Nürnberg am Freitag (13. März 2020).

Spieler, Trainer und Betreuer hatten sich am Mittwoch einem Test unterzogen. Welches Mitglied des Vereins genau infiziert ist, wurde nicht präzisiert.

Am selben Tag hatte Hannover 96 mitgeteilt, dass der Spieler Timo Hübers am Coronavirus erkrankt ist. Am Freitag zuvor hatte H96 gegen den FCN gespielt. Der nun positiv getestete Hübers war als Abwehrspieler 90 Minuten im Einsatz. Hannover 96 geht allerdings davon aus, dass sich Hübers bei einer Veranstaltung einen Tag später angesteckt hat.

Update vom 12.03.2020: Zahl der Nürnberger Coronavirus-Infizierten steigt auf 19 - mehrere Schulen und Horte bleiben geschlossen

Wie das Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist die Zahl der mit Coronavirus positiv getesteten Personen in Nürnberg auf 19 gestiegen. Davon befinden sich fünf Menschen in stationärer sowie 14 in häuslicher Quarantäne.

Weil noch Testergebnisse von Kontaktpersonen ausstehen, bleiben das Labenwolf-Gymnasium und die Grundschule St. Johannis sowie die beiden städtischen Horte in St. Johannis, Adam-Kraft-Straße 2 und Heimerichstraße 42, analog zur Grundschule auch in der kommenden Woche geschlossen.

Die städtischen Schwimmbäder sind geöffnet, solange sich nicht gleichzeitig 500 Gäste aufhalten, teilte die Stadt Nürnberg ferner mit. Bis einschließlich Sonntag (19.04.2020) bleiben sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt.

Zusätzlich hat die Stadt Nürnberg am Donnerstag eine Allgemeinverfügung zum Verbot von Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern erlassen.



Update vom 12.03.2020: Zweiter Coronavirus-Fall im Nürnberger Land

Im Landkreis Nürnberger Land ist der zweite Coronavirus-Fall festgestellt worden. Am Donnerstagmorgen (12.03.2020) erhielt das Gesundheitsamt vom Untersuchungslabor die Mitteilung, dass der Test eines 20-jährigen Mannes aus dem unteren Pegnitztal positiv ausgefallen ist. Dies teilte das Landratsamt Nürnberger Land mit.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen und veranlasst die erforderlichen Maßnahmen, so das Landratsamt weiter.

Update vom 12.03.2020, 13.15 Uhr: Nürnberger Hochschule stellt Lehrbetrieb ein

Um die schnelle Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, stellt die Hochschule für Musik Nürnberg ihren Lehrbetrieb ein. Alle Veranstaltungen sowie Konzerte innerhalb und außerhalb der Hochschule entfallen, wie die Hochschule am Donnerstag (12. März 2020) mitteilte. Damit werde den vorhergehenden Anweisungen aus dem Ministerium Folge geleistet. Es werde derzeit noch geprüft, inwieweit die Veranstaltungen nachgeholt werden können. Aktuelle Hinweise sind unter www.hfm-nuernberg.de zu finden.

Update vom 11.03.2020, 18.24 Uhr: Weitere Veranstaltungen in Nürnberg abgesagt

Die Stadt Nürnberg will weiterhin das Coronavirus eindämmen. Die Zahl der Infizieren ist auf aktuell 15 Erkrankte angestiegen, teilt die Stadt am Mittwochabend (11.03.2020) mit. Das Land Bayern hat bereits alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt, die Stadt Nürnberg verschärft diese Vorgabe weiter. Sie wird auch Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl zwischen 500 und 1000 verbieten.

Vor diesem Hintergrund werden zwei Musicals in der Meistersingerhalle abgesagt: "The Spirit of Freddie Mercury am Donnerstag", 12. März 2020, sowie "Yesterday - The Beatles Musical performed by the London West End Beatles" am Freitag, 13. März 2020. Ebenso entfällt die Großveranstaltung Mono Inc. im Z-Bau am Freitag, 13. März 2020.

Nürnberger Frühlingsfest 2020 steht auf der Kippe

Abgesagt ist auch der lange Saunaabend am Samstag, 14. März 2020, im Langwasserbad aufgrund einer aktuellen Risikobewertung der Gesundheitsbehörde. Die städtischen Bäder bleiben jedoch geöffnet. Allerdings sind die Mitarbeiter angewiesen, bei maximal 500 Besuchern an einem Tag keinen darüber hinaus gehenden Einlass mehr zuzulassen. Dieser Fall kann sich erfahrungsgemäß jedoch allenfalls am Wochenende im Langwasserbad ergeben.

Die Stadt klärt weiterhin mit dem Schaustellerverband, ob das Frühlingsfestim geplanten Zeitraum vom 11. bis 26. April 2020 abgesagt wird oder unter veränderten Bedingungen stattfinden kann. Ebenfalls finden Gespräche statt mit dem Betreiber des Cinecittà über mögliche Vorsorgeregelungen in dem Kinokomplex.

Update vom 11.03.2020, 15.35 Uhr: FCN-Spieler womöglich mit Sars-CoV-2 infiziert

Ein Spieler von Hannover 96 wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet, teilt der Verein am Mittwoch (11.03.2020) mit. Die Meldung sorgt ebenfalls für Besorgnis beim FCN. Erst am Freitag hatte der Club gegen H96 gespielt.

Bei der Partie war der nun positiv getestete Spieler, Timo Hübers, als Abwehrspieler aufgelaufen. Gegen den FCN war er 90 Minuten lang im Einsatz. Die Niedersachsen gehen allerdings davon aus, dass sich Hübers am Samstagabend auf einer Veranstaltung infizierte.

Dennoch prüft der FCN Konsequenzen für die eigene Mannschaft. "Unsere medizinische Abteilung befindet sich in Abstimmung mit jener von Hannover 96", sagte ein Club-Sprecher der dpa. Daher war zunächst unklar, ob sich auch FCN-Spieler einem Corona-Test unterziehen müssen.

Update vom 11.03.2020, 12.08 Uhr: Flugausfälle am Airport - keine Direktverbindung nach Italien

Am Airport Nürnberg kommt es wegen des Coronavirus aktuell zu Einschränkungen. Über das Ausmaß konnte ein Pressesprecher des Nürnberger Flughafens am Mittwochmittag (11.03.2020) noch keine genaue Angaben machen. Indes kündigte die Fluggesellschaft Ryanair am Dienstagabend (10.03.2020) an, alle Flugverbindungen nach Italien bis zum 08. 04.2020 auszusetzen. Damit reagierte der Fluganbieter auf die italienische Regierung, die das ganze Land zur Sperrzone erklärte. Von Nürnberg aus gibt es dadurch keine Direktverbindung nach Italien mehr.

Sollte sich eine potenziell Infizierte Person an Bord eines Flugzeuges befinden, dessen Landung in Nürnberg geplant war, wird dieses umgeleitet. "Wenn auf einem Flug entsprechende Symptome festgestellt werden, wird das Flugzeug zu einem der fünf medizinischen Flughäfen in Deutschland umgeleitet, wie Frankfurt oder München", so der Sprecher. Es handle sich dabei um den normalen Infektionsschutzplan, der nicht nur beim Coronavirus greife.

Die Mitarbeiter des Airport Nürnberg sind vorbereitet. So hat es mehrere Vorträge zum Thema gegeben und weitere interne Maßnahmen. Generell gilt für Mitarbeiter und auch Fluggäste: "Möglichst stark informieren und sensibilisieren". Sollte sich eine infizierte Person am Flughafen befinden, gelte es, schnell zu handeln. "Der Flughafen stellt dann Räume zur Verfügung", erklärt der Sprecher.

Update vom 10.03.2020, 18.25 Uhr: Geisterspiele für FCN - wegen Coronavirus

"Die nächsten beiden Heimspiele des 1. FCN werden ohne Publikum stattfinden", sagte Nürnbergs OB Ulrich Maly am Dienstagnachmittag (10. März 2020). Die Partien gegen Erzgebirge Aue (22. März 2020) und gegen den VfL Bochum (12. April 2020) werden somit vor leeren Rängen stattfinden. Der Club hat sich dazu noch nicht geäußert.

Zudem trainiert der FCN vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das gab der Verein via Twitter bekannt. Auch die SpVgg Greuther Fürth steht vor Geisterspielen im Ronhof.

Update vom 10.03.2020, 16.40 Uhr: Länderspiel Deutschland gegen Italien ohne Zuschauer

Das Länderspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März 2020 in Nürnberg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen. Darüber hat die Stadt Nürnberg am Dienstag (10. März 2020) den "Deutschen Fußball-Bund" informiert, wie der "DFB" mitteilte.

Update vom 10.03.2020, 15.10 Uhr: Nürnberger Land richtet eigenes Bürgertelefon ein

Das Landratsamt Nürnberger Land hat ab Mittwoch (11.03.2020) ein eigenes Bürgertelefon unter der Telefonnummer 09123/9 50- 62 99 eingerichtet. Die Hotline ist von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 15 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr erreichbar.

Hier werden alle Fragen bezüglich Verhaltensempfehlungen, Schulschließungen und zur aktuellen Lage beantwortet. Außerdem werden Auskünfte zu zuständigen Fachstellen gegeben.

Update vom 10.03.2020, 13.55 Uhr: Aktuell 14 positiv Getestete in Nürnberg

Die Zahl der Corona-Fälle in Nürnberg ist noch einmal gestiegen. Mittlerweile sind 14 Personen in Nürnberg mit dem Coronavirus infiziert. Davon befinden sich laut dem Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg fünf Personen in stationärer und neun in häuslicher Quarantäne. Zusätzlich gebe es 450 Kontaktpersonen. Sie alle seien vom Gesundheitsamt identifiziert worden und befänden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Update vom 09.03.2020, 15.44 Uhr: Elf Corona-Fälle in Nürnberg - weitere Schulen und Horte geschlossen

Die Zahl der mit Coronavirus positiv getesteten Personen in Nürnberg hat sich um vier Personen auf elf Fälle erhöht. Das berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Dabei handele es sich um sieben Erwachsene, zwei Jugendliche und zwei Kinder. Drei von ihnen seien in stationärer, die anderen in häuslicher Quarantäne untergebracht. Bei neun der betroffenen Personen handle es sich um Urlaubs-Rückkehrer aus einem Risikogebiet, zwei hatten offenbar Kontakt zu einem bestätigten Fall.

Bei den neu infizierten weiteren Personen handelt es sich laut Stadt Nürnberg um zwei Schüler der privaten Rudolf Steiner-Schule. Die Schule bleibt deswegen bis auf Weiteres geschlossen. Positiv getestet wurden auch zwei Mediziner in einer Praxis für Allgemeinmedizin.Die Praxis ist inzwischen ebenfalls geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die engen Kontaktpersonen.

Weitere Nürnberger Schulen bleiben geschlossen

Das Labenwolf-Gymnasium und die Grundschule St. Johannis bleiben bis einschließlich Freitag, 13. März 2020, geschlossen. Dies teilt der Schulbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Klemens Gsell, mit. Auch die städtischen Horte in St. Johannis, Adam-Kraft-Straße 2 und Heimerichstraße 42, bleiben analog zur Grundschule geschlossen.

"Nach Rücksprache mit dem beauftragten Labor besteht keine Aussicht, kurzfristig weitere Analysenergebnisse zu erhalten, die eine baldige Wiedereröffnung der beiden geschlossenen Schulen ermöglichen würde", so Dr. Gsell. Sollten Ergebnisse früher vorliegen, wird eine daraus folgende Entscheidung unverzüglich veröffentlicht, ebenso jede weitere aktuelle Lageentwicklung. Bis zur Wiedereröffnung werden die Schulen versuchen, über digitale Wege eine Überbrückung des Unterrichtsausfalls abzumildern.

Für Kinder, die nicht mit den bekannten Krankheitsfällen in Kontakt waren und keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben, ist in der jeweiligen Schule eine Notbetreuung eingerichtet. Nähere Informationen zur Rudolf Steiner-Schule erteilt die dortige Schulleitung. Die Sportbelegung in den Turnhallen kann regulär stattfinden, da hier keine direkte Übertragungskette besteht.

Update vom 09.03.2020, 8.45 Uhr: Rudolf-Steiner-Schule geschlossen

In Nürnberg in Mittelfranken schließt eine weitere Schule aufgrund eines Falles des Coronavirus: Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg hat am 9.3. geschlossen. Ebenfalls zu ist eine angeschlossene Kita. Dies gab die Schule auf ihrer Homepage bekannt. Eine Klausur der 13. Klasse finde aber statt.

Es gebe einen nachgewiesenen Fall von Covid-19 in der Schülerschaft. Außerdem gebe es Famlien, die in einem Risikogebiet waren. Als Vorsichtsmaßnahme ist die Schule geschlossen, bis wann, steht noch nicht fest. Zusammen mit Gesundheitsamt und Schulaufsicht sei man bestrebt, die Einrichtung so schnell wie möglich wieder zu öffnen, so die Schule auf ihrer Webseite.



Update vom 08.03.2020, 13.29 Uhr: Erster Coronavirus-Fall im Nürnberger Land

Im Landkreis Nürnberger Land ist der erste Fall einer Infektion mit den Coronavirus aufgetreten. Darüber berichtet das Landratsamt Nürnberger Land am Samstag (07.03.2020). Demnach handelt es sich um eine Frau, die als Erzieherin in einem Kindergarten in Röthenbach (an der Pegnitz) arbeitet. Dies teilt das Staatliche Gesundheitsamt des Landratsamts mit.

Die Erzieherin (25) war während der Faschingsferien in Südtirol im Urlaub. Im Laufe der ersten Märzwoche stellte sie leichte grippale Beschwerden fest und ging zum Arzt. Am Freitagabend (6. März) erhielten sie und das Staatliche Gesundheitsamt den Laborbefund über den Coronavirus-Nachweis. Sie und ihre Familie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Eine stationäre Behandlung ist gegenwärtig nicht erforderlich, weil die Symptome nicht sehr ausgeprägt sind.

Der Kindergarten bleibt für die nächsten zwei Wochen geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. Die betroffenen Eltern und Familien der Kindergartenkinder werden mit Unterstützung der Kindergartenleitung durch das Gesundheitsamt informiert. Aufgrund der geringen Symptomatik hofft das Gesundheitsamt, dass nur wenige - im Idealfall: keine - Folgefälle auftreten. Bestätigt sind damit nun neun Coronavirus-Infizierte im Raum Nürnberg (Stand: 07.03.2020).

Update vom 06.03.2020, 18 Uhr: Alle neuen Erkrankten waren in Norditalien

Einen gemeinsamen Nenner gibt es bei allen neuen Infizierten: "Alle Neufälle in Nürnberg sind mit Norditalien verbunden", teilte Dr. Peter Pluschke, Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg am Freitag (06.03.2020) auf einer Pressekonferenz mit.

Am Samstag (07.03.2020) sagte ein oberfränkisches Gesundheitsamt Großveranstaltungen ab. Der Grund: es gibt eine infizierte Frau.

Update vom 06.03.2020, 11.17 Uhr: Zwei Nürnberger Schulen schließen wegen

Coronavirus

Grundschule und Gymnasium wegen Corona geschlossen: Ab Freitag (06.03.2020) bleiben das Labenwolf-Gymnasium (Labenwolfstraße 40) und die Grundschule St. Johannis (Adam-Kraft-Straße 2) geschlossen, teilt die Stadt Nürnberg mit. Bei zwei Schülern wurde am Donnerstagabend (05.03.2020) das Coronavirus nachgewiesen. Ihre Mutter kam von einer Italien-Reise zurück, sie ist ebenfalls infiziert. Im Raum Nürnberg sind damit aktuell sechs Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 06.03.2020), ein weiterer Nürnberger ist ebenfalls an Corona erkrankt, er befindet sich aber aktuell in Karlsruhe in Quarantäne.

Das Nürnberger Gesundheitsamt tauscht sich aktuell mit den Schulleitern aus. Das Ziel: Alle möglichen Kontakte der Schüler sollen herausgefunden werden. Kinder, die engen Kontakt zu den Infizierten hatten, werden als "Kontaktpersonen der Kategorie 1. Grades" behandelt, so die Stadt.