Coronavirus in Nürnberg: Kann Freibad-Saison doch stattfinden?

Westbad: ab 9. Mai eröffnungsbereit

Ganz startklar sind die Bäder allerdings noch nicht, wegen der Covid-19-Pandemie mussten die Arbeiten teilweise ausgesetzt werden. Seit 14 Tagen würden die Vorbereitungen aber wieder kontinuierlich laufen, erklärt Schneider. "Das Westbad könnte zum 9. Mai so weit sein. Das Stadionbad dann ab dem 16. Mai".

Im Falle einer Eröffnung der Freibäder bräuchte es aber "ein gutes Sicherheitskonzept". Das ist gerade in Planung, allerdings gebe es einige Schwierigkeiten, erklärt Manuela Schneider: "In den Sanitäranlagen ist es schwer, den Sicherheitsabstand einzuhalten". Außerdem gebe es dort viele Griffe, die jeder benutzen würde. Denkbare Maßnahmen wären etwa eine begrenzte Besucherzahl oder die Abriegelung bestimmter Bereiche. Genaueres könne Schneider noch nicht sagen, da am Sicherheitskonzept nach wie vor mit Hochdruck gearbeitet wird.

Welche Verluste durch die Coronakrise für die Freibäder in Nürnberg entstehen, ist ebenfalls noch unklar. "Wir sind genauso ahnungslos wie jeder andere". Abhängig ist der finanzielle Einschnitt von der Dauer des Lockdowns und vielen anderen Faktoren, die Finanzabteilung von NürnbergBad ist mit den ersten Berechnungen beschäftigt.

NürnbergBad hofft auf konkrete Informationen

Ursprünglich begonnen hätte die Freibadsaison schon am 25. April im Westbad, gefolgt wären das Stadionbad am 1. Mai und das Naturbad nur wenig später. Die Eröffnungen sind auf unbestimmte Zeit verschoben, die Mitarbeiter von NürnbergBad hoffen auf baldige konkrete Informationen und einen Fixtermin für eine mögliche Eröffnung. Insgesamt sei die Kommunikation mit der Politik aber sehr positiv: "Wir wissen selbst, wie schwierig das ist", so Schneider.

Wie steht es insgesamt um die Freibad-Eröffnungen in Franken? Mehr dazu in unserem Artikel.