Coronavirus in Nürnberg: Geisterspiele für FCN und DFB-Elf

Wegen Corona: Drei Kinderhorte ebenfalls geschlossen

Neben dem Gymnasium und der Grundschule schließen ebenfalls die angeschlossenen Horte:

Vorerst geöffnet bleiben: Der städtische Kindergarten Adam-Kraft-Straße 2, die Krippe und der Kindergarten im städtischen Haus für Kinder in der Heimerichstraße 42 sind geöffnet. Die Eltern werden jedoch über die Schulschließung informiert und entscheiden, ob sie die Kinder betreuen lassen. Alle anderen umliegenden Einrichtungen freier Träger sind nach aktuellem Stand (06.03.2020) geöffnet.

Der Jugendtreff im Gebäude der Elterninitiative Kiste kann nach Auskunft des Gesundheitsamts geöffnet bleiben.

Betroffene Kinder werden nicht mehr in Einrichtungen betreut

Grundsätzlich werden die Eltern von Schulkindern der Grundschule St. Johannis aufgefordert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Kinder, die mit dem erkrankten Grundschüler in einer Klasse waren oder engen Kontakt mit ihm hatten, werden nicht in den Einrichtungen betreut.

Schulbürgermeister Dr. Klemens Gsell erklärt: "Alle Schulkinder und ihre Eltern sollten bis auf Weiteres ihre sozialen Kontakte reduzieren, Händehygiene praktizieren und die Nies- und Hustenetikette einhalten." Wenn Schüler grippeähnliche Symptome aufweisen, soll telefonisch der Hausarzt oder der ambulante Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 informiert werden.

Update vom 05.03.2020, 15.49 Uhr: Länderspiel Deutschland gegen Italien soll ausfallen

Das DFB-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März 2020 soll abgesagt werden, das gaben Vertreter der Stadt Nürnberg sowie des Gesundheitsamtes am Donnerstagnachmittag (05.03.2020) bekannt. Auch bei Bundesligaspielen bestehe die Möglichkeit, dass kurzfristig Spiele abgesagt werden.

"Auf der Grundlage der heutigen Erkenntnisse werden wir uns für die Absetzung des Fußball-Länderspieles einsetzen", so Dr. Peter Pluschke als Referent für Umwelt und Gesundheit. DieLage sei einfach zu riskant, so der Experte. In den vergangenen Wochen hatte sich die Dynamik in Italien deutlich verschärft, italienische Schulen und Universitäten sind mittlerweile geschlossen. "Aufgrund eines bestimmten Abstimmungsablauf können wir heute aber noch keine abschließende Bewertung vornehmen", so Pluschke weiter. Fest stehe: Die Stadt Nürnberg wird sich in Verhandlungen mit dem DFB dafür einsetzen, das Freundschaftsspiel abzusagen. Ob ein Geisterspiel möglich sei, wissen die Experten derzeit noch nicht.

Bundesligaspiele in Gefahr - Borussia Mönchengladbach im Fokus

Alle Städte von Bundesligamannschaften der ersten und zweiten Liga nehmen zukünftig an einer Konferenz teil, so Pluschke. "Wir werden uns jetzt wöchentlich mit der Sachlage für die Durchführung von Spielen befassen", gab der Experte bekannt. Mit dazu geschaltet sei auch das Gesundheitsministerium.

Vor allem Spiele der Bundesliga-Mannschaft Borussia Mönchengladbach stehen hierbei im Vordergrund. Die am meisten vom Virus betroffene deutsche Stadt Heinsberg liegt direkt neben Mönchengladbach. Dieses Wochenende (07./08.03.2020) fänden nach heutigem Stand (05.03.0202) aber alle Spiele statt. In Zukunft wird also wöchentlich darüber entschieden, ob Bundesligaspiele stattfinden werden oder nicht.

Nürnberger Kinderhort wegen Corona-Verdacht geschlossen

Wegen Corona-Verdacht wurde ein Hort am Donnerstag (05.03.2020) geschlossen, berichtet die Stadt Nürnberg nach der Pressekonferenz. Ein Kind, dessen Mutter positiv auf das Coronavirus getestet worden war (Rückkehrerin aus Piemont), besuchte den Hort.

Gleich nach Bekanntwerden des Testergebnisses hatte der Vater das Kind aus der Schule geholt, so die Stadt Nürnberg. Am Mittwochabend (04.03.2020) beschloss der Vorstand des Horts, die Einrichtung zu schließen.

Drei neue Corona-Fälle in Nürnberg seit Mittwoch - unter ihnen ein Lehrer

Fünf Nürnberger mit Coronavirus infiziert: Die Zahl der Corona-erkrankten Nürnberger steigt indes weiter an. Am Donnerstag (05.03.2020) kam noch ein weiterer Fall dazu, bestätigt Dr. Katja Günther, Leiterin des Gesundheitsamts in Nürnberg. Am Mittwoch (04.03.2020) waren zwei neue Fälle im Raum Nürnberg bekannt geworden. Alle drei Neu-Infizierten kamen von einer Italien-Reise zurück. Allen Betroffenen gehe es aktuell gut, so Dr. Günther weiter. Sie befinden sich in Quarantäne.

Einer der Infizierten ist ein Lehrer, gaben die Experten bekannt. Da er aber nach seiner Rückkehr nicht in der Schule gewesen war, gebe es keinen Grund für weitere Maßnahmen an der betroffenen Schule. Die Erkrankten seien in Kontakt mit neun Personen gewesen, die nun alle unter Beobachtungen stehen. Testergebnisse erwarten die Experten am Donnerstagabend (05.03.2020).

Update vom 05.03.2020, 12.05 Uhr: Fragen zu Coronavirus - Bürgertelefon in Nürnberg ab sofort erreichbar

Bürgerhotline zum Coronavirus in Nürnberg freigeschalten: Seit dem heutigen Donnerstag (05.03.2020) können sich Nürnberger mit ihren Fragen zu Corona an ein speziell eingerichtetes Bürgertelefon wenden.

Telefonnummer und Erreichbarkeiten

Das Corona-Telefon ist unter der bisherigen Bürgerhotline des Gesundheitsamts zu erreichen: Telefonnummer 0911/2 31-1 06 66. Erreichbar ist das Bürgertelefon von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 und 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.

Welche Fragen zum Coronavirus werden beantwortet?

Mitarbeiter der Nürnberger Stadtverwaltung beantworten Fragen zum Coronavirus.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Mit spezifischen medizinischen Fragen, etwa zu untypischen Krankheitssymptomen oder zur Rolle von bestehenden Vorerkrankungen, sollten sich Nürnberger an ihren Hausarzt oder andere niedergelassene Ärzte wenden, erklärt die Stadt.

Zum Video "Wie schütze ich mich vor Corona?"

In Bayern gibt es aktuell 68 Infizierte (Stand: 05.03.2020). In Würzburg wurde sicherheitshalber die Leonhard Frank-Schule geschlossen. In Mittelfranken hatte sich zuerst ein Oberarzt des Uniklinikums Erlangen angesteckt, dann wurde ein Tag später auch bekannt, dass sich ein 36-jähriger Mann aus Nürnberg mit dem Virus infiziert hatte.

Update vom 04.03.2020, 16.11 Uhr: Vierter infizierter Nürnberger - Mann war in Südtirol

Aus Nürnberg wurde ein vierter Patient positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt am Mittwoch (04.03.2020) mit. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Mann, der von einer Reise aus dem Südtirol zurückkam.

Der Erkrankte ist aktuell in häuslicher Quarantäne und wird vom Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg betreut. Der Mann hat eine Ehefrau und zwei Kinder. Das Gesundheitsamt setzt sich mit den Kontaktpersonen in Verbindung. Eine Frau, die ebenfalls in Italien war, hat sich ebenfalls mit dem Virus infiziert.

Update vom 04.03.2020, 13.05 Uhr: Dritte Infizierte kommt von Reise aus Piemont zurück

Wie das Gesundheitsministerium ebenfalls am Mittwoch (04.03.2020) mitteilt, ist eine weitere Person aus Nürnberg positiv auf das Coronavirus getestet worden.Laut Informationen der Stadt Nürnberg handelt es sich um eine Reiserückkehrerin aus dem Piemont in Italien. Die Infizierte ist mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in häuslicher Quarantäne. Die Familie wird nun ebenfalls getestet, die Ergebnisse werden am Donnerstag (5.03.2020) erwartet.

Update vom 02.03.2020: Infizierte Nürnbergerin bleibt isoliert, Kinder dürfen heim

Der mit dem Coronavirus infizierte 36-Jährige, der als erster Nürnberger positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus in Karlsruhe. Auch seine Frau wurde positiv getestet, sie befindet sich nach wie vor im Nürnberger Klinikum. Die Kinder seien mittlerweile nach Hause entlassen worden, teilte Dr. Norbert Kellermann vom Gesundheitsamt Nürnberg am Montag (02.03.2020) im Rahmen einer Pressekonferenz mit.

Coronavirus: So schützen Sie sich vor einer Ansteckung

Das Coronavirus breitet sich rasant aus, immer mehr Menschen bekommen ein mulmiges Gefühl. Das Nürnberger Gesundheitsamt gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

Händewaschen: regelmäßig und vor allem gründlich

Desinfektionsmittel können helfen

Soweit möglich: Genügend Abstand zu Mitmenschen halten

Für den Fall einer Quarantäne ist es gut, vorbereitet zu sein. Das "Bundesamt für Katastrophenschutz" stellt eine Checkliste mit Vorräten und Lebensmitteln für 14 Tage bereit, falls der Strom ausfällt oder Wasser knapp wird.

Nürnberger Gesundheitsamt: "Verbreitungsgefahr nicht mehr einschätzbar"

Am Donnerstag (27.02.2020) hatten die Gesundheitsexperten der Stadt Nürnberg eine Pressekonferenz abgehalten. Zum Zeitpunkt der Konferenz gab es noch keine gemeldeten Infizierten in Nürnberg oder generell in Franken, erklärte Dr. Alice Schaffer vom Gesundheitsamt Nürnberg. Allerdings gab zu der Zeit bereits Krankheitsfälle in der Nähe von Franken - und überall träten weitere Fälle auf. "Die Verbreitungsgefahr ist nicht mehr einschätzbar", so die Expertin. "Dem Ganzen können wir nicht entweichen", sagte Dr. Peter Pluschke als Referent für Umwelt und Gesundheit am Donnerstag. Es gebe keinen Steuermechanismus.

Coronavirus-Symptome: So sollen sich Erkrankte verhalten

Falls bei einem Menschen nach Kontakt mit einer infizierten Person oder nach einer Reise in Risikoregionen selbst Symptome auftreten, sollen folgende Schritt ergriffen werden:

Nicht sofort ins Krankenhaus gehen, zunächst den Hausarzt alarmieren

Einen privaten Termin ausmachen, möglichst am Ende der Sprechstunde

Bis zu drei Tage auf das Ergebnis warten

Wer positiv getestet wird, wird vom Gesundheitsamt kontaktiert

Infizierte bleiben in häuslicher Quarantäne

Die Experten geben aber auch zu bedenken: Nicht jeder mit Symptomen ist auch mit dem Virus infiziert. Das genau macht es so schwierig. "Wir haben hier eine Neubewertung der Situation", sagt Schaffer. "Wir wissen nicht, wie ansteckend das Virus ist. Manche Leute haben keine Symptome, aber einen positiven Test."

Auch interessant: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gibt es nur eine Option: Schulen und Kindergärten schließen, und zwar jetzt. Das ist nicht "drastisch", sondern vernünftig - ein Kommentar.