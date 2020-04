Coronavirus-Hilfsaktion in Nürnberg: Ballonverkäuferin schenkt Kindern große Freude

Cornelia Bauer aus dem Nürnberger Land hatte eine ganz besondere Idee: Sie ist Betreiberin eines Ballonladens und verschenkte Luftballons zum "Selbstabschneiden". Besonders Kindern machte sie damit eine große Freude in Zeiten der Covid-19-Pandemie.

Durch einen "Geistesblitz", wie sie es nennt, ist Cornelia Bauer auf die Idee gekommen. Zuvor hatte sie im Radio von vielen schönen Aktionen im Rahmen der Corona-Pandemie gehört. Da an ihrem Laden viele Menschen vorbeikommen, wollte sie ihnen eine kleine Freude schenken. Sie wolle die "schwierige Zeit für alle ein bisschen angenehmer machen", sagt sie inFranken.de. Besonders die Kinder liegen ihr am Herzen, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie selbst eine neunjährige Tochter hat. Die hat Cornelia Bauer bei ihrer Aktion tatkräftig unterstützt.

100 Ballons an nur einem Tag - Zahlreiche Spenden

"Ich hätte nie gedacht, dass das Projekt so gut angenommen wird", berichtet Bauer. An einem Tag alleine gingen circa 100 Ballons weg, sie musste ständig nachfüllen. Hauptsächlich seien Eltern mit ihren Kindern gekommen, die Meisten mit dem Fahrrad. Es gab ganz viel positive Resonanz, eine Familie hat ihr neben einer Spende sogar noch Schokolade geschenkt.