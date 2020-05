Corona und Restaurantbesuche: Diese Auflagen könnten auf uns zukommen

Restaurantbesuch während der Corona-Krise: Ein Sommer ohne Biergärten ist in Franken kein richtiger Sommer. Ab 18. Mai darf die Gastronomie schrittweise wieder öffnen. An diesem Datum dürfen zunächst nur Außenbereiche, ab 25. Mai dann auch Restaurant-Innenbereiche die Türen öffnen.

Außer Haus Essen zu gehen, war in den letzten Wochen nicht möglich. Die Corona-Krise hat die Gastronomie besonders hart getroffen. Nur mit Abholen kann sie kaum überleben. Doch mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen sollen nun auch wieder diese Betriebe öffnen dürfen.

Mögliche Regelungen wie in Österreich

In der Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung am 5. Mai wurde beschlossen, dass auch in der Gastronomie die Einschränkungen von Öffnungszeiten, Anzahl der Gäste und Abstandsregelungen gelten sollen. Das genaue Vorgehen orientiert sich wahrscheinlich sehr am Vorgehen Österreichs, wie Ministerpräsident Markus Söder oft betonte.

Genauere Regelungen für die Gastronomie erwarten wir Mitte kommender Woche. Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) stellt auf Basis der Vorkehrungen in Österreich eine Übersicht auf, wie die Öffnung der Restaurants in Bayern aussehen könnte:

Öffnungszeit von 6 bis 23 Uhr (Bayern: Speiselokale innen bis 22 Uhr, außen bis 20 Uhr)

Mindestabstand am Eingang (Bayern: Diskutiert wird ein separater Eingang und Ausgang)

Tische mit ein Meter Abstand (Bayern: voraussichtlich 1,5 Meter)

Keine Menagen oder Deko auf dem Tisch

folierte, abwischbare Speise- und Getränkekarten

Verhaltensregeln gut sichtbar im Gastraum angebracht

Tische und Stühle bei jedem Gastwechsel desinfizieren

Tischwäsche nach jedem Gastwechsel austauschen

regelmäßige Desinfektion gemeinsam genutzter Oberflächen (zum Beispiel Türklinken)

regelmäßiger Luftaustausch über Fenster, Türen und Belüftungsanlagen

strikte Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben

keine Selbstentnahme bei offenem Buffet, Getränke- oder Kaffeeautomaten

Desinfektion von Tabletts in Selbstbedienungsrestaurants

sorgfältige Reinigung von Geschirr und Tischwäsche

maximal vier Erwachsene, nicht-verwandte Personen an einem Tisch, inklusive der dazugehörigen Kinder (Bayern: nur Treffen zweier Hausstände zulässig)

kein Konsum an der Bar

Bereitstellen von Seifen und Einweghandtüchern in den Sanitäranlagen

Regelmäßige Oberflächendesinfektion im Sanitärbereich

Bei Bedarf Abstandsmarkierungen im Sanitärbereich

Mund- und Nasenschutzpflicht für gesamtes Personal mit Kundenkontakt (Bayern: es wird auch über eine Pflicht für das Küchenpersonal diskutiert)

Personal muss zu Gästen und Team Abstand halten (keine Begrüßung per Händedruck)

Klare Einweisung der Mitarbeiter zu den Verhaltensregeln

Hände regelmäßig mit Seife waschen, auch wenn Handschuhe getragen werden

Arbeitsbereiche und Arbeitsutensilien regelmäßig desinfizieren, Arbeitskleidung regelmäßig reinigen

Personal in fixe Gruppen einteilen (Überschneidungen vermeiden)

Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Personal (Bayern: voraussichtlich 1,5 m)