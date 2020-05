Bereits am 16. Mai 2020 soll ein neues Autokino in Nürnberg die Herzen der Film-Fans höher schlagen lassen. Der neue Mega-Open-Air-Kinosaal will bereits in einer Woche zum ersten Film einladen - eine mögliche Lösung in Zeiten von Corona. Mit dem neuen Autokino wollen die Macher um Simon Röschke nicht weniger als in "den Kinosommer“ retten.

Durch die Corona-Pandemie feiern Autokinos in ganz Europa derzeit ein Revival. Auch Nürnberg dürfte mit dem geplanten Airport-Freiluftkino nun bei diesem Trend ganz vorne dabei sein. Auf einer Parkfläche am Airport Nürnberg soll Platz für über 200 Autos sein. Dabei gelten die Corona-Regeln. Sogar die Karossen sollen den bekannten Mindestabstand zueinander einhalten. Mit Online-Ticketverkauf, kontaktloser Einfahrt mit Barcode-System und anderen Hygieneregelungen können die Corona-Vorgaben laut den Veranstaltern eingehalten werden. Laufen sollen die Filme übrigens auf einer über 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand. Beim Kinoticket haben sich die Macher eine schöne Idee einfallen lassen. So soll eine Kinokarte pro Pkw, zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 18 Jahren gelten. Voraussetzung ist allerdings wiederum die Einhaltung der aktuell geltenden Infektionsschutzvorschriften.

Finanzstarker Sponsor: So wird das Autokino bezahlt

Mit der „Consorsbank“ haben die Veranstalter außerdem einen genauso bekannten wie finanzstarken Sponsor an der Seite. „In der aktuellen Situation wünschen sich viele Menschen, mal wieder etwas zu unternehmen – auch mir geht es so. Als Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg liegt uns die Metropolregion sehr am Herzen, deshalb unterstützen wir das Projekt und freuen uns, den Filmfans ein Stück Kinofeeling zu ermöglichen“, so Rainer Hohenberger, Markenverantwortlicher der Consorsbank.

Rechtlich möglich wird das Nürnberger Dürer-Airport-Autokino durch die beschlossenen Corona-Lockerungen. Ab dem 11. Mai dürfen in Bayern wieder Filmvorstellungen in Autokinos stattfinden. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass regionale Unternehmen zusammenhalten. Deshalb freue mich über das gemeinsame Engagement der Beteiligten und die Idee, am Flughafen eine besondere Freizeitmöglichkeit für die Nürnbergerinnen und Nürnberger zu schaffen”, freut sich der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Das Programm soll – passend zum Autokino-Revival – auch einen Funken Nostalgie versprühen. Geplant sei eine bunte Mischung aus Klassikern, aktuellen Kinohits und ausgewählten Kinderfilmen.

Anmeldung bereits möglich: Fans können sich für Ticketstart anmelden

Unter www.autokinosommer.de können sich interessierte Kinofans schon für den Ticketstart anmelden. „Wer sich jetzt einträgt, wird natürlich als Erstes über das Programm informiert“, versprechen die Veranstalter. Auch weitere Live-Veranstaltungen sind denkbar: So könnte der einzigartige Kinosaal auch für Konzerte oder Gottesdienste genutzt werden. Vorerst soll es den „Autokino-Sommer“ bis Ende September 2020 geben. Denkbar sei aber auch eine Fortsetzung in den kommenden Jahren.

Der Nürnberger Flughafen-Chef, Michael Hupe, hat sich derweil bereits als Autokino-Fan geoutet. „Wir sind stets offen für innovative Ideen und freuen uns, dass das erste Autokino Nürnbergs hier am Airport an den Start geht“, freut sich Airport-Chef Michael Hupe.