Corona und die Folgen: Fällt die Nürnberger Kärwa-Saison 2020 ins Wasser? Wegen des Coronavirus sind Veranstaltungen bis mindestens 19. April verboten. Doch auch danach wird das Coronavirus nicht einfach verschwunden sein. Was bedeutet das für die Nürnberger Kirchweih-Saison? Fällt sie 2020 aus?

Kärwa-Saison 2020 in Nürnberg: Seit dem 10. März sind in Bayern Veranstaltungen mit über 1000 Personen untersagt. Dieses Verbot gilt zunächst bis zum 19. April. Doch auch Veranstaltungen, die nach dem 19. April stattfinden sollen, stehen auf der Kippe. So steht etwa die Erlanger Bergkirchweih, die Ende Mai geplant ist, auf äußerst wackligen Beinen. Die Entscheidung, ob der "Berch" 2020 stattfinden kann, wird nach den Osterferien gefällt.

Kärwas in Franken: Auch Nürnberger Kirchweihen von Corona-Krise betroffen?

Unklar ist auch, ob die Nürnberger Kärwa-Saison dieses Jahr stattfinden kann. Immerhin gibt es bisher 1186 gemeldete Corona-Fälle in Nürnberg Stadt und Land (Stand 09.04.2020, 16.45 Uhr).

Viele Nürnberger Stadtteile feiern die Kirchweih – insgesamt finden von Mai bis September 38 Kirchweihen in Nürnberg statt. Ob es 2020 wirklich dazu kommt, kann die Stadt derzeit noch nicht sagen: „Ob die Kirchweihen veranstaltet werden, ist derzeit noch offen. Wir müssen sehen, wie sich die Situation entwickelt“, erklärt Pressesprecher Thomas Meiler gegenüber inFranken.de.

Außerdem liege die Entscheidung zum Teil auch bei den Stadtteilen oder den jeweiligen Organisatoren selbst, ob sie die Kirchweih trotz Corona stattfinden lassen wollen.

Wegen Corona-Pandemie: Zerzabelshof sagt Kirchweih 2020 ab

Beginnen soll die Kärwa-Saison am 21. Mai in Schweinau. Wenig später folgt dann Zerzabelshof – hier sollte die Kirchweih vom 29. Mai bis zum 1. Juni stattfinden. Doch hier habe man bereits entschieden, dass die Kirchweih wegen Corona-Pandemie nicht stattfinden solle, erklärt die Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Zabo, Manuela Mankus, auf Nachfrage.

„Die Zabo Rock Kärwa ist sehr beliebt, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden sie schon frühzeitig abzusagen“, erklärt sie. Ob weitere Stadtteile diesem Beispiel folgen, wird sich zeigen.