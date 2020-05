Klinikum Nürnberg erhält in Corona-Krise rührende Post: Für die beiden Geschwister Kayra (7) und Meyra (4) ist eins klar: Die Mitarbeiter des Klinikums Nürnberg sind Helden. Um ihre Unterstützung in den Zeiten des Coronavirus zu zeigen, schreiben die beiden einen süßen Brief mit selbst gemalten Bildern (siehe Fotostrecke oben) - und legen sogar etwas von ihrem Taschengeld mit rein. In dem Brief steht Folgendes:

"Hallo, unsere Helden

ich, Kayra (7 Jahre), und meine Schwester Meyra (4 Jahre) wollten uns bei euch bedanken, dass ihr für uns da seid.

Wir versprechen euch, dass wir zu Hause bleiben. Weil ihr jetzt viel Energie braucht, geben ich und meine Schwester euch von unserem Taschengeld, damit ihr euch Süßigkeiten kaufen könnt.

In Liebe Kayra und Meyra"

Über diese Überraschung freuen sich die Mitarbeiter des Klinikums ganz besonders - und danken den beiden via Facebook: "Wir haben uns wahnsinnig über den schönen Brief, die tollen Bilder - und natürlich auch über die Nervennahrung gefreut!"