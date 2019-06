Verrückteste Bilder von Rock im Park am Samstag: Cookie Monster, Schlumpf und Stormtrooper

Rock im Park 2019: Das Wasser wird durch Bier ersetzt, Gläser durch Trichter und die Kleidung durch Kostüme: Rock im Park ist in vollem Gange. Das beweisen die Besucher des Rock-Festivals und feiern gelöster denn je.

Auch das Unwetter vom vergangenen Tagtat der Stimmung auf dem Zeltplatz keinen Abbruch - ganz im Gegenteil. Die Rocker feiern am Festival-Samstag gelöster denn je.

Und es ist kein Wunder, dass die Stimmung so ausgelassen ist - die Besucher können sich am Samstag nämlich auf Auftritte von Tenacious D, Marteria & Casper, Slipknot und Co. freuen.