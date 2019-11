Cookie Chunkie eröffnet Café in Nürnberg: Cookies, Cookie Dough und Co. lassen Herzen höher schlagen

Cookie Chunkie neu mit Café in Nürnberg: Seit Montag (18. November 2019) bereichert Cookie Chunkie die Gastronomie-Welt Nürnbergs. Vor allem Cookie-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn wie der Name bereits verrät, dreht sich hier alles um Kekse. Doch neben ganz "normalen", ofenfrischen Cookies, die es übrigens in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, bekommt man hier auch Cookie-Icecream-Sandwiches oder lecker cremigen Cookie Dough, durch viele verschiedene Toppings beliebig zusammenstellbar.

Cookie-Kreationen sollen Besucher in Nürnberger Café locken

"Und auch super leckeren Café bekommt man hier serviert", fügt Besitzer Tobias Tagsold an. Seit 2017 entwickelt er zusammen mit seinem Bäckermeister Kreationen in Nürnberg. Heraus kommen dabei verschiedenste Geschmacksrichtungen, etwa Pumpkins Spice, Matcha, Salty Peanut Caramel, oder - ganz klassisch - Chocolate Chunk.