"Unsere Originale" - Auszeichnung auf der Consumenta in Nürnberg: Diese fränkischen Spezialitäten sollten Sie probieren

Rund 170.000 Besucher haben in den neun Messetagen unter anderem in der Markthalle zahlreiche regionale und internationale Spezialitäten entdecken und probieren können. Zum Auftakt am ersten Tag wurden fränkische Produzenten der Metropolregion Nürnberg und ihre insgesamt 169 erstklassigen kulinarischen Köstlichkeiten mit dem Titel "Unser Original" ausgezeichnet und die Gewinner erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Alle Produkte, die in verschiedene Kategorien wie zum Beispiel Backwaren, Edelbrände, Öle und Fleischspezialitäten unterteilt sind, stehen laut der 17-köpfigen Jury für Genuss, regionale Identität und Nachhaltigkeit und dürfen nun den Titel "Unser Original" tragen. Neue kulinarische Landkarte der Metropolregion Nürnberg Außerdem werden sie Bestandteil der neuen Kulinarischen Landkarte der Metropolregion Nürnberg und dürfen mit der Auszeichnung ihre Produkte bewerben. Auch insgesamt 13 Produkte aus Stadt und Landkreis Bamberg gehören zu den gekrönten Siegern. Bamberg: Insgesamt 13 Produkte ausgezeichnet Das freut natürlich auch Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke, der zugleich Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion Nürnberg ist: "Dass sich die Menschen hier bei uns so wohl fühlen, liegt auch daran, dass unsere Nahrungsmittel etwas zum Genießen sind. Gerade die regionaltypischen Produkte sind Teil des fränkischen Heimatgefühls. Es ist sehr viel wert, zu wissen, wo die Produkte hergestellt werden, von denen wir uns ernähren - am besten bei uns zu Hause." Landrat: "Stolz auf regionale Produkte und diie richtigen Örtlichkeiten" Landrat Johann Kalb und die Vertreter der Regionalkampagne von Stadt und Landkreis Bamberg loben nicht nur die kulinarischen Vorzüge der Stadt Bamberg. "Wir sind stolz auf unsere regionalen Betriebe und deren Produkte und freuen uns, dass sie über die Grenzen Bambergs bekannt und vor allem prämiert werden. Für jeden Geschmack und jeden Anlass gibt es in Stadt und Landkreis zudem die richtige Örtlichkeit, um die vielfältigen Spezialitäten zu genießen." Diese 169 Produkte der Metropolregion Nürnberg wurden ausgezeichnet: Die besten Biere aus der Region Aecht Schlenkerla Rauchbier, Bamberg

Ankerla Brauspezialitäten, Steinach

Drossenfelder Kellerpils, Neudrossendorf

Echter Zoigl vom Kommunbrauer, Windischeschenbach

Fuhrmannstrunk, Rödental

Gessner Alt Sumbarcher, Sonneberg

Heidenheimer Kloster Dunkel, Heidenheim

Kulmbacher Eisbock, Kulmbach

Löschauer Urtyp, Bad Winsheim

Mahrs Bräu “a U“, Bamberg

Museumsbier “Urtyp“ , Kulmbach

Original Nürnberger Rotbier, Nürnberg

Pyraser Dunkles, Thalmässing

Rehauer Bernstein, Rehau

Spezialbräu Rauchbier, Bamberg

Stöffla – Das Kellerrauchbier, Memmelsdorf

Tucher Original Nürnberger Rotbier naturtrüb mit Eichenholzfassbier verfeinert, Nürnberg

Veldensteiner Rotbier, Neuhaus a.d. Pegnitz

Veto Brauspezialitäten, Feucht

Weiherer Bio-Zwickerla Dunkel, Viereth-Trunstadt

Wonnesud Dunkle Bierspezialität der Hönicka-Bräu Dunkles Spezialbier, Wunsiedel Die ausgezeichneten Weine der Region Alter Fränkischer Satz vom Ickelheimer Schlossberg, Ipsheim

Alter Fränkischer Satz, Fatschenbrunn

Alter Fränkischer Satz vom Seinsheimer Hohenbühl, Iphofen

Arbeitsgemeinschaft Mittelfränkische Bocksbeutelstraße, Scheinfeld

Biowein aus Iphofen – Silvaner vom Gipskeuper, Iphofen

Bocksbeutel Sulzfelder Cyriakusberg, Scheurebe Kabinett trocken, Sulzfeld am Main

Escherndorfer Lump Silvaner Kabinett trocken, Sommerach

Frankenwein, Sommerach

Ma(e)inwein. Der mit der Sonne tanzt, Fürth

Sommeracher Katzenkopf, Scheurebe Kabinett trocken, Sommerach Regionale ausgezeichnete Fruchtsäfte Apfeldirektsaft aus fränkischer Natur, Bibergau

Einheimscher Rote Schorle, Burgbernheim

Erdbeerlimo, Rauhenebrach

hesselberger - Säfte, Schorlen, Seccos und mehr aus Streuobst, Wittelshofen

Juradistl - Apfelsaftschorle, Neumarkt i.d.OPf.

Juradistl - Apfelsaftschorle, Amberg

Pomme 200 Bio-Streuobstschorlen, Pommelsbrunn

Apfel-Holler Secco und Apfel-Secco, Weidenberg

Brombachseer Bergkirsch, Absberg

Charlemagner, Forchheim

Einheimischer Apfel-Birne-Johannisbeere Secco, Burgbernheim

Kalchreuther Kirschsecco, Kalchreuth

Holunderbeersirup aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, Moosbach Ausgewählte Edelbrände und Liköre aus der Heimat Apfelbrand-Edelbrand - Gereiftes Destillat im Bourbonfass Eiche, Münchberg

Feinbrände aus Castell, Castell

Haselnussgeist, Pretzfeld

Jubiläumsbrand "Fifties" Birnenbrand im Akazienholzfass gereift, Egloffstein

Kloster Bierbrand, Berching

Magenschmeichler, Leuchtenberg

Obst Edelbrände aus der Oberpfalz, Freihung

Original Roter Bernemer Zwetschger, Burgbernheim

Schweinsbacher Streuobstwiesen Edelbrände und Apfel-Direktsaft, Münchberg

Stoiner (Steinobstbrand) und Streuvados (Apfelbrand im Eichenfassausbau), Störnstein

Williams Christbirnenbrand,Strullendorf

Z1 - Bierbrand aus Zoiglbier, Erbendorf Fränkische Bratwürste in bester Qualität Ansbacher Bratwurst, Gasthaus Zum Mohren, Ansbach

Ansbacher "wilde" Bratwurst, Wirtshsaus Schwarzer Bock, Ansbach

Fränkische Meerrettichbratwurst und Fränkische Bändelbratwurst, Möhrendorf

Fränkische Rostbratwurst aus dem Coburger Land (Coburger Bratwurst), Neustadt bei Coburg

Grüner "P" Rostbratwurst mit echtem Biertreber und original Grüner Bier, Fürth-Burgfarrnbach

Hümmer-Bratwurst, Ebern

Internationale Bratwürste (Bratwürste nach Original-Rezepten aus verschiedensten Ländern weltweit) und Schloudengala (schwarzgeräucherte Bratwürste), Roth-Pfaffenhofen

Original Treuchtlinger Bratwurst, Treuchtlingen

Variationen der fränkischen Bratwurst: Fränkische Bratwurst (frisch oder geräuchert), Schlot-Engele, Bärlauchbratwurst, Schillingsfürst Die besten Fleisch- und Wurstwaren der Metropolregion Nürnberg Apfelbeißer, Burgbernheim

Bauernstadtwurst, Neunkirchen am Sand

Gutschweindosen - hergestellt aus schlachtwarmem Schweinefleisch, Weigendorf/ Haunritz

Klosterschinken luftgetrocknet, Berching

Krautwurst, Lauf a.d. Pegnitz/ Oedenberg

Kühnhofener Vogelsuppe, Hersbruck

Naturdarmwürste - Die letzten ihrer Art, Kulmbach

Nürnberger Stadtwurst, Nürnberg

Oberpfälzer Bauernseufzer, Weiherhammer

Original Liebold's Leberkäs - Heiß aus der Dose, Bamberg

Schwarzgeräucherte Bratwürste, Markt Berolzheim

Stoapfälzer Sauhammelwurst, Ensdorf

Süßholzschinken, Bamberg "Unsere Originale": Kategorie Presssack Hausmacher Leberpressack, Selbitz

Roter Presssack, Thalmässing

Roter Pressack, Großweingarten Die ausgezeichneten Schäufele in und um Nürnberg Fränkisches Schäufele vom Weideschwein, Alfeld

Schäuferla aus dem Holzbackofen, Pretzfeld

Schweineschäufele, Prichsenstadt Die Gewinner in der Kategorie Rindfleischspezialitäten Bio Angussalami, Ebern

Burger vom Weiderind, Prebitz

Juradistl-Weiderind, Neumarkt i.d.OPf.

Juradistl-Weiderind, Amberg

Pulled Beef, Hofheim

Die Gewinner in der Kategorie Lammspezialitäten Juradistl-Lamm, Neumarkt i.d.OPf.



Juradistl-Lamm, Amberg



Lammleberpâte mit Apfel und Aprikose, Thalmässing



Naturpark - Lammspezialitäten (Lammsalami, Lammleberwurst, Lammkrakauer, Lammfleisch), Lennesrieth/ Waldthurn

Putenfleisch Seukendorfer Bio-Freilandpute, Seukendorf

Forelle Geräucherte Forelle und Forellensalat, Zell im Fichtelgebirge

Die besten Karpfen mit Auszeichnung Aischgründer Karpfen, Mühlhausen



Aischgründer Karpfen, Stadt Neustadt an der Aisch; Fischräucherei Gottschalk GbR



Geräuchertes Aischgründer Karpfenfilet, Uehlfeld



Karpfen aus dem "Land der 1000 Teiche", Tirschenreuth



Oberpfälzer Karpfen Karpfenchips-Burger, Karpfenschmeckermenü, Aktionswochen, Freudenberg



Oberpfälzer Karpfenfilet in Fichtenspitzen-Senfsoße, Brand

Ausgewählt Produkte in der Kategorie Crossover Alles Essbare im Glas ohne Zusatzstoffe, Bad Alexandersbad



Fränkischer Bratwurstsalat, Adelsdorf/ Neuhaus



Kräuterraviolis gefüllt mit Bockshornklee und saisonalen Wildkräutern, Thalmässing



"Vinator" Bier-Wein-Hybrid, Rauhenebrach - Theinheim

"Unsere Originale"- Klöße Burgis Kloßteig Fränkische Art halb & halb, Neumarkt i.d.OPf.



Lindenhof Klöße, Neustadt bei Coburg

Sauerkraut, g"stopfta Rumm und sonstige Beilagen G'stopfta Rumm, Gaststätte Egersmühle Wallenfels; Gasthof Roseneck Wallenfels



Merkendorfer Kraut, Merkendorf

Kartoffelsorte: Das bekannte Hörnla Bamberger Hörnla (Kartoffeln), Gaukönigshofen

Kategorie Spargel Oberndorfer Morgentau Spargel, Möhrendorf



Spargel aus Franken, Hilpoltstein



Spargel im Glas, Rauhenebrach

Essig, Öl und Dressing "Salatrausch" (Salatdressing mit Whiskeybier), Weiden



Shrub! - Fruchtsirup aus nur 3 Zutaten, Untersteinbach



Traubenkernöl, Walnussöl, Abtswind



Feuchtwanger Leindotteröl, Feuchtwangen



Speiseöle in feinster Rohkostqualität, Bamberg

Kürbsikernspezialitäten Kürbiskernöl/ Kürbiskernprodukte aus Franken, Kammerstein

Sirup aus Fichtenspitzen Fichtenspitzsirup, Pleystein

Aromatisches Gewürz aus Franken Deutscher Safran... aus Franken, Feuchtwangen

Brote mit der Auszeichnung "Unser Original" Ausgehobenes Bauernbrot, Tettau



Emmerbrot, Berching



Fränkisch Vollkorn Roggenbrot, Weißenstadt



Heimatbrot Oberfranken, Münchberg



Seebühler Bauernbrot, Roth



Stiftländer Urlaib, Konnersreuth



Thermalbrot, Bayreuth

Bestes Getreide und Mehl aus Franken Bio Emmermehl und Oberkulmer Rotkorndinkelmehl aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, Lennesrieth/ Waldthurn



Demeter Waldstaudenroggenmehl, Floß

Meerrettich und Senf Genussmomente mit Quitten-Meerrettich, Ebermannstadt



Schamel Bayerischer Meerrettich g.g.A., Baiersdorf



Münchberger-Bärensenf(t), Münchberg

Käsespezialitäten Bio Heumilch-Käse, Birgland



Biokäse aus Kuh-, Schaf-, und Ziegenmilch, Edelsfeld



Käsespezialitäten von der Schmalzmühle, Röckingen

Süße und pikante Aufstriche Görchla-Biergelee, Memmelsdorf



Konfitüren und Frucht-Konfekt aus Streuobst und Garten, Gerolfingen



Wilde Beeren und Blüten im Marmeladenglas, Großenseebach

Ausgezeichneter Honig und Honigprodukte Ensdorfer Zwiefacher (Honig), Ensdorf



Honig aus der Imkerei Ehm, Stein



Honig-Birnenbrand-Schokoladentraum und Honig mit Birnenbrand, Lauf



Sommertracht- und Frühjahrsblütenhonig, Kainsbach



Waldhonig aus dem Fichtelgebirge, Fichtelberg

Dörrobst, Holunder- und Walnussspezialiäten Frängisches Graftpäggla, Kunreuth



Frankenholunder/ Holunderspezialitäten, Hilpoltstein



Hutzeln aus Fatschenbrunn im Steigerwald, Fatschenbrunn



Manufaktur Gelbe Bürg - Produkte aus Walnüssen der Region um die Gelbe Bürg, Dittenheim

Backwaren und Gebäck: Beliebte Produkte ernannt Allerheiligenspitzl/ Spitzwecken, Hohenkemnath



Bamberger Hörnchen, Bamberg



Blöchle, Kleintettau



Dettelbacher Mukatzinen, Dettelbach



Fränkischer Festtagskuchen mit verschiedenen Belägen, Tettau



Fuhrmanns Küchle, Bayreuth



Hallstadter Hutkrapfen, Hallstadt



Küchla - evangelische oder katholische, Pretzfeld



Nürnberger Eierzucker, Offenhausen



Prichsenstädter Nachtwächterle, Prichsenstadt



Urrädla und Rosenkränzla, Pretzfeld

Die Gewinner - Lebkuchen Elisen Lebkuchen, Bio Elisen Lebkuchen, Arzberg



Feyler Coburger Schmätzchen, Coburg



Lebkuchen. Waldassen



Lebkugeln, Nürnberg

Das beste regionale Eis in der Metropolregion Nürnberg Bio Eis, Pirkach



Fränkische Schiefertrüffel Pralinen, Bad Steben



Original Bayreuther Opernkugel, Bayreuth

Das ist der "Unser Original" - Spezialitätenkaffeee Spezialitätenkaffee, Velburg Alle Erzeuger und Verkaufsstätten können Sie auf der kulinarischen Landkarte einsehen. Auf der SmartMap der Metropolregion Nürnberg sind ebenfalls alle Produkte und Regionen aufgelistet. Die kulinarische Landkarte ist außerdem im Rathaus am ZOB und im Umweltamt der Stadt Bamberg, Michelsberg 10, kostenlos erhältlich.