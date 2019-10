Consumenta 2019 in Nürnberg: Fränkische Spezialitäten ganz groß auf der Verbrauchermesse

Die thematisch sehr breit gefächerte Verbrauchermesse "Consumenta" mit 1400 Ausstellern ist am Samstag (26.10.) im Messzentrum Nürnberg gestartet. An den ersten beiden Messetagen kamen mehr als 33.500 Besucher, die Tore sind noch bis zum 3. November geöffnet.

Fränkische Seele: "Aus der Region - Für die Region" ist das Motto

"In der Birne steckt die fränkische Seele", sagt Franz Hümmer vom Verein zur Förderung Fatschenbrunnern Hutzeln. Er steht in der Halle 1, in der Produkte "Aus der Region - Für die Region" präsentiert werden. Vor Hümmer liegen zum Probieren Scheiben gedörrter, schwarzbrauner Birnen, Fränkisch: Hutzeln. Sie sind eines der 169 Gewinnerprodukte des Spezialitätenwettbewerbs, den die Metropolregion Nürnberg nach einer Erstauflage von 2011 nun wiederholt hat. Auf einer "Kulinarischen Landkarte" sind alle Spezialitäten samt Bezugsquellen eingezeichnet.

Spezialität aus der Oberpfalz: Allerheiligenspitzl wird Firmlingen geschenkt

Viele prämierte Produkte basieren auf alten Rezepten und bewahren Traditionen. Die Hutzeln wurden sogar zum Immateriellen Kulturerbe erklärt. Den Allerheiligenspitzl, ein Hefezopf mit Rosinen, schenken noch heute in der Oberpfalz Firmpaten ihren Firmlingen. Er ist das letzte Geschenk, ehe die Patenschaft mit der Ehe endet. "Für Hochzeiten werden bei uns schon mal vier Meter lange Spitzl bestellt", erzählt die Bäckerin Ruth Herbst aus Hohenkemnath.