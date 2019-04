Das frisch eröffnete "Café Flora" im Nürnberger Norden setzt auf Blüten, Blumen und fränkisch-vietnamesische Gemütlichkeit. Die beiden Schwestern, Linh und Thanh, haben sich mit dem neuen Laden am Kaulbachplatz kurzerhand einen kleinen Traum erfüllt.

"Flora ist eine spontane Entscheidung gewesen" - Familie und Tradition werden groß geschrieben

"Das Flora ist eine spontane Entscheidung gewesen", gibt Linh, die Jüngere der beiden Schwestern, unumwunden zu. "Ich gehe selbst voll gerne ins Café, um Kuchen zu essen", sagt Linh und lacht. Thanh, die ältere Schwester, betreibt nur einen Katzensprung entfernt auch das gleichnamige Restaurant "Thanh" im angesagten Stadtteil St. Johannis. Auch im Restaurant werden Familie und Tradition groß geschrieben.

Café mit vietnamesischem Flair - "Egg Coffee" und asiatischer Cappuccino

Selbstverständlich verleugnen die Schwestern auch in dem neuen Café am Kaulbachplatz ihre vietnamesische Heimat nicht. Im "Flora" können die Gäste zum Beispiel stilecht einen "Egg-Coffee" schlürfen. Das ist ein aromatischer Espresso-Kaffee mit cremig gerührten Eischaum obendrauf. Den asiatischen Cappuccino können die Gäste auch auf der Außenterrasse am stylischen Kaulbachplatz genießen. Wem es dort zu heiß werden sollte, kann sich im "Café Flora" mit einem geeisten Basilikum-Kaffee abkühlen.

Frühstück: klassisch oder asiatisch?

Selbst mit knurrendem Magen brauchen "Flora-Gäste" keine Panik bekommen. Das Frühstück gibt es in zwei Variationen: klassisch oder asiatisch. Der Kunde kann zwischen einer Etagere mit Käse, Schinken, Butter, Wasabi-Kokos-Frischkäse, Rührei, Marmelade, Croissant, Salat, Früchte und Brot zum Preis von 15 Euro oder einer vegetarischen Reissuppe mit Seidentofu und Kokos zum Preis von 9,50 beispielsweise beim Frühstück auswählen.

"Flora-Bowl" und Kuchentheke: Auch nachmittags muss niemand hungern

Wer später kommt oder noch mehr Hunger mitbringt, für den gibt es auch eine Mittagskarte mit vietnamesischen Köstlichkeiten. Für 15 Euro gibt es zum Beispiel eine "Flora-Bowl", die aus geschmortem Rind mit Kokosmilch, Süßkartoffeln und Reisfadennudeln besteht. Dazu gibt es Kräuter und einen scharfen Salat. Wer auf Süßes steht, sollte im Flora unbedingt einen Blick in die Kuchentheke riskieren. Im Schaufenster warten reizend drapierte Köstlichkeiten, die sich Linh und Thanh von einer offensichtlich begabten Bäckerin täglich frisch liefern lassen. Zum Backen fehlt den Schwestern wohl einfach die Zeit.

Unbedingt ausprobieren: Zahlreiche Gin-Variationen

Apropos Zeit: Wer davon als Gast noch etwas übrig hat, sollte sich anschließend zur Mehrung des Wohlbefindens noch einen der ausgezeichneten Gin-Variationen gönnen, die im Flora auf der Karte stehen. Dabei kann man in einem der zahlreichen Reiseführer schmökern und von Saigon träumen. Oder ganz einfach den vielen Pflanzen beim Wachsen zuschauen. Langweilig wird den Gästen im "Café Flora" jedenfalls so schnell nicht.

