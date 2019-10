Cabrio-Schlitzer in Nürnberg am Werk: Einbrüche in Autos setzen sich fort

Rabiater Täter bricht in zahlreiche Fahrzeuge in Nürnberg ein: Die Diebstahlserie aus dem Nürnberger Stadtteil Altenfurt setzt sich fort. Der noch immer unbekannte Täter verschafft sich weiterhin Zutritt in Fahrzeuge, um daraus Gegenstände zu stehlen.

Laut Polizei hat sich der Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (17.10.2019) auf Freitag (18.10.2019) in der Hutbergstraße (Stadtteil Fischbach) Zugang zu zwei weiteren Autos verschafft, indem er die Dächer der Cabrios aufschlitzte. Am Samstagabend (19.10.2019) schlitzte der Täter zwischen 18 und 21 Uhr das Verdeck eines weiteren Cabrios in der Rieppelstraße (Stadtteil Hasenbuck) auf.

Der Unbekannte durchwühlte die Fahrzeuge und entwendete daraus Gegenstände. Der Gesamtsachschaden erhöhte sich inzwischen auf über 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nach wie vor nach Zeugen, die in dem Fall Hinweise geben können.

Erstmeldung: Unbekannter bricht in mehrere Autos ein

In der Nacht von Sonntag (13.10.2019) auf Montag (14.10.2019) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Autos in Nürnberg-Altenfurt. Teilweise entwendete er auch Gegenstände aus den Fahrzeugen, berichtet die Kriminalpolizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Diebstahlserie in Nürnberg: Täter beschädigt mehrere Autos

Alle Autos waren in der Wittelsbacher Straße geparkt. Der Täter schlitzte die Faltdächer von insgesamt vier Cabrios auf und gelangte in das Wageninnere, indem er den Schließmechanismus öffnete. Er durchwühlte die Fahrzeuge und stahl daraus Gegenstände. Durch sein Vorgehen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8000 Euro.

Zeugen gesucht: Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Eine Nacht später überfielen zwei unbekannte Männer einen Passanten in der Nürnberger Innenstadt und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse. Die Kriminalpolizei bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise.