Bühne frei für Hobbymimen: Diese Schauspielkurse gibt es in Nürnberg

Sie haben schon immer gespürt, dass Sie Schauspielblut in sich haben, jedoch nie die Chance bekommen, ihr Talent unter Beweis zu stellen? Dann zeigen Sie eben jetzt, was Sie als Mime alles drauf haben. In Nürnberg gibt es einige Schauspielkurse, die sich auch für "blutige" Beginner eignen.

Auch wenn Sie Lust haben, einer Theatergruppe beizutreten, ist Schauspielunterricht mit Sicherheit eine Überlegung wert. inFranken.de zeigt, welche Kursangebote Nürnberg zu bieten hat.

Schauspielkurse bei Hand Mack

Bei Hans Mack kann man im Kulturladen "Loni-Übler-Haus" in der Marthastraße in Nürnberg als Anfänger Schauspielunterricht nehmen. Der Anfängerkurs soll auf spielerische Art helfen, in das Metier hineinzuschnuppern. Natürlich können auch Fortgeschrittene Ihr Können erweitern oder vertiefen.

Mit Hilfe von zum Beispiel Atemübungen oder Aufwärm- und Konzentrationsübungen wird die eigene Fantasie, der Spieltrieb und das schlummernde Talent angeregt. Vielfältige Techniken vermitteln ein Bild der Branche. Der Schnupperabend kostet 10 Euro.

Auch das Bildungszentrum Nürnberg bietet Schauspielkurse an

Auch das Bildungszentrum Nürnberg am Gewerbemuseumsplatz bietet eine Anzahl von verschiedenen Kursen im Bereich Schauspielerei. Ein Kurs heißt zum Beispiel "Theaterwerkstatt", der in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Staatsschauspiels organisiert wird. Dieser Arbeitskreis findet im Schauspielhaus statt und erstreckt sich über insgesamt sieben Abende.

Auch die Theaterwerkstatt bietet immer wieder neue Kurs an, deren Preise bei 36 Euro liegen. Zur Online-Anmeldung für die Theaterwerkstatt in Nürnberg gelangen Sie hier.

In einem weiteren Kurs, der ebenfalls vom Bildungszentrum Nürnberg angeboten wird, geht es darum, wahrhaftes Schauspielen zu lernen und zu verbessern. Geeignet ist dieser Kurs für Anfänger und Amateure. Es werden kleinen Szenen vor der Kamera gespielt und im Nachhinein analysiert. Der Kurs geht über drei Termine und kostet 106 Euro - eine Anmeldung ist erforderlich. Der nächste Kurs startet am 24. April 2020.

Der Kurs "Einführung in die Schauspielkunst" zeigt hingegen die vielfältige Weise des Schauspiels - hier ist nicht nur süß und nett angesagt. Die Teilnehmern lernen Hilfsmittel für das Schlüpfen in verschiedene Rollen anzuwenden. Der Kurs geht über drei Tage, wobei der nächste Kursstart auf den 7. Juni 2020 fällt. Beginn ist am 07.06.2020. Die Kosten belaufen sich auf 144 Euro.

Die Filmakademie in Nürnberg

Die Filmakademie in Nürnberg bietet im Künstlerhaus in der Königstraße sogar Schauspiel- Workshops mit Tatort- und Hindafing-Darsteller Ercan Karacayli an. In dem Kurs der Nürnberger Filmakademie wird auf verschiedene Schauspieltechniken eingegangen und den Teilnehmern ein möglichst realistischer Einblick in die Schauspielwelt gewährt.

In kleinen Gruppen und geschlossenen Räumen wird spielerisch der Umgang mit der eigenen Körpersprache gelernt. Der Kurs beläuft sich auf insgesamt neun Unterrichtsstunden und kostet 99 Euro.

Schauspielkurse im ACT Center

Auch im ACT Center in der Dieselstraße in Nürnberg sind alle Schauspielinteressierten bei den Workshops willkommen. Hier geben sich regelmäßig Berühmtheiten aus Musical und Theater die Klinke in die Hand und lernen den Teilnehmern hilfreiche Skills. Um über aktuelle Workshops und Preise informiert zu werden, greifen Sie am besten zum Hörer oder lesen auf der Homepage nach.

