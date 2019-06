Bring Me the Horizon legt wilden Auftritt bei Rock im Park 2019 hin

Rock im Park 2019: Nachdem die Punkrock-Band "Feine Sahne Fischfilet" bereits die Massen auf Rock im Park begeistern konnte, war nun auch "Bring Me the Horizon" am Zug. Die Band beweist mit jedem neuen Album, wie wandelbar sie sind - zuletzt mit "amo", das im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde.

Bereits 2013 erlangte die britische Metal- und Post-Hardcore-Band mit ihrem Album "Sempiternal" in Deutschland Aufmerksamkeit. Umso größer war die Freude, als bekannt wurde, dass Bring Me the Horizon bei Rock im Park 2019 auftreten wird. Nun steht fest: Ihr Auftritt war ein voller Erfolg und mit ihrer spektakulären Bühnen-Show brachten sie ihr Publikum zum Durchdrehen.

