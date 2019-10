Brandstiftung in Nürnberger Innenstadt: Polizei fahndet nach Feuerteufel

Fahndung nach Feuerteufel in Nürnberg: In der Nacht auf Mittwoch (16.10.2019) rief ein Zeuge gegen 3.30 Uhr die Feuerwehr, berichtet die Polizei. In einem städtischen Gebäude am Bauhof war ein Brand ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Feuer am Nürnberger Bauhof: Kripo sucht Zeugen

Die Feuerwehr konnte den Brand am Eingang des Gebäudes schnell löschen. Am Gebäude entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht sie davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Nun sucht die Kripo nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

