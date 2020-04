Feuerwehreinsatz neben Gewerbepark Nürnberg-Feucht: Am Dienstagnachmittag (21. April 2020) kämpfen Einsatzkräfte gegen ein Feuer in der Richard-Hesse-Straße in Nürnberg, berichtet die Polizei inFranken.de. Die Straße liegt genau neben der A6.

Die Berufsfeuerwehr konnte noch keine Informationen weitergeben, die Polizei erklärt allerdings, dass nach ersten Informationen eine Fläche von rund 400 Quadratmetern in Brand geraten sei. Am Nachmittag läuft noch der Feuerwehreinsatz, die Polizei wurde als Unterstützung gerufen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, erfahren Sie mehr bei inFranken.de.