Am Sonntagabend (30. Dezember 2019) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Carport in Ottensoos (Landkreis Nürnberger Land) in Brand, wie die Polizei mitteilte.

80.000 Euro Sachschaden nach Carport-Brand

Demnach teilten Anwohner gegen 17.30 Uhr den Brand des Carports einer Doppelhaushälfte in der Vogelslohe in Ottensoos mit. Nachbarn versuchten während der Anfahrt der alarmierten Feuerwehren, den Brand eigenhändig zu löschen, was allerdings fehlschlug.