Nürnberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Brand in Nürnberg/Sebald: Feuer droht auf benachbarte Wohnung überzugreifen

Am Samstag kam es in Nürnberg-Sebald zu einem Feuer auf einem Balkon. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern.