Brand in Nürnberg: Feuerwehr musste das Dach aufsägen

Am Freitagmittag (22.03.2019) hat sich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Nürnberg Rauch entwickelt. Mitarbeiter der Firma alarmierten die Feuerwehr.

Rauchentwicklung in Nürnberger Industriehalle

Aus dem Rohrsystem und im Dachbereich einer Industriehalle im Stadtteil Gibitzenhof drang dichter Rauch. Aufgrund der hohen Temperaturen und des Brandgutes ging die Feuerwehr laut einer Pressemitteilung von einem gefährlichen Metallbrand aus und löschte die Stellen mit speziellem Metallbrandpulver.

Im weiteren Verlauf mussten große Teile des Daches von außen und von innen geöffnet werden, da sich das Feuer in der Zwischendecke ausbreitete. Nachdem mit speziellen Sägen die Flachdachkonstruktion geöffnet wurde, konnten die aufgedeckten Glutnester nun mit Löschwasser bekämpft werden.

Die 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 und der Feuerwache waren zweieinhalb Stunden im Einsatz. Die Schadenshöhe und die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

