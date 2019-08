Brand in Nürnberg: Dichter Rauch steigt in Wohnung auf - Bewohnerin reagiert genau richtig

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde am Dienstagnachmittag (20.08.2019) um etwa 16.35 Uhr die Mieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Pilotystraße in Nürnberg durch die Rauchmelder auf einen Brand in ihrer Küche aufmerksam.

Mieterin verhielt sich genau richtig

Die Bewohnerin konnte gerade noch durch die verqualmte Wohnung in den Treppenraum flüchten und schloss geistesgegenwärtig die Wohnungstüre. Dadurch konnte sich der dichte, schwarze Rauch nicht im Haus ausbreiten.

Spülmaschine war in Brand geraten

Die herbeigerufenen Einheiten der Feuerwehr drangen in die völlig verqualmte Wohnung ein und löschten schnell den Brand in der Küchenzeile. Eine Geschirrspülmaschine war in Brand geraten und verursachte auch einen Wasserschaden in der Wohnung darunter. Durch den Rauchniederschlag wurde die gesamte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehrleute lüfteten die Räume und stellten die Wasserzufuhr ab. Die genaue Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt, die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Am Samstagabend ist es auch in Ansbach zu einem Brand im zweiten Stock eines Wohnhauses gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner zunächst nicht evakuiert werden. Die Ermittlungen vor Ort weisen auf Brandstiftung hin.