Brand auf Schulgelände in Nürnberg - Feuerwehr rückt zu Einsatz aus

Am Dienstabend, 26.02.2019, hat ein Fußgänger gegen 22.20 Uhr einen Brand auf einem Schulgelände in der Herriedener Straße in Nürnberg entdeckt. Das berichtet die Polizei. Er rief sofort die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten an und löschten den Brand. Durch ihr Eingreifen konnten sie verhindern, dass das Feuer auf die Turnhalle übergriff.

Feuer zerstört Gartenhütte - Schaden im fünfstelligen Bereich

Das Gartenhäuschen wurde durch den Brand komplett zerstört, ein daneben abgestellter Anhänger wurde durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Zur Zeit des Brandes befanden sich keine Personen auf dem Gelände der Grundschule.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren am Brandort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei soll nun untersuchen, wie das Feuer ausbrechen konnte.