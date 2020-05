In Nürnberg muss erneut eine Bombe entschärft werden: Bei Bauarbeiten wurde ein Zerscheller aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dabei handelt es sich um das Fragment einer Bombe. Laut Polizei Mittelfranken enthält dieses Teil nur eine geringe Menge Sprengstoff.

Dennoch muss die Bombe noch am Abend entschärft werden. Der Fundort befindet sich in der Ingolstädter Straße. Aktuell läuft die Evakuierung des Sicherheitsgürtels um das Fragment. Die Sicherheitskräfte haben einen Radius von 100 Meter festgelegt.

Nürnberg: Bombe muss entschärft werden - Evakuierung läuft

Update 18.45 Uhr: Die Evakuierung beginnt in diesen Minuten. Laut Stadt Nürnberg müssen 260 gemeldete Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Bombe mit intaktem Zünder soll noch am Abend gesprengt werden. Sprengmeister Michael Weiß ist bereits vor Ort. Wann die Sprengung erfolgen soll ist aktuell noch nicht bekannt.