Bombendrohungen gegen Moscheen: Nürnberger Abgeordneter fordert schärfere Verurteilungen

Nach zwei Bombendrohungen in München fordert der Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen eine schärfere Verurteilung von Moschee-Angriffen durch Politik und Öffentlichkeit. "Wenn Muslime Tatverdächtige sind, reden alle darüber. Wenn Muslime Opfer sind, wird deutlich seltener darüber gesprochen", erklärt der SPD-Politiker. Das sei ein verheerendes Signal an alle Muslime in Bayern und müsse sich ändern.

SPD-Abgeordneter fordert mehr Polizei zum Schutz von Moscheen

Vor drei Wochen hatte es Drohungen an zwei Münchner Moscheen gegeben. Laut Generalstaatsanwaltschaft München seien die Droh-E-Mails mit "Blood & Honour" (Blut und Ehre) unterzeichnet gewesen, dem Namen einer verbotenen Neonazi-Gruppe.

Tasdelen sieht dringenden Handlungsbedarf. In einer Anfrage an die Bayerische Staatsregierung fragt er unter anderem nach validen Zahlen zu islamfeindlichen Straftaten und Präventionsmaßnahmen der Staatsregierung.

Der Abgeordnete hält auch eine erhöhte Polizeipräsenz vor Moscheen für denkbar: "Solange Moscheen regelmäßig angegriffen oder bedroht werden, wäre mehr Polizeipräsenz das Gebot der Stunde. Damit würde der Staat auch zeigen, dass er die Sorgen der muslimischen Bürger ernst nimmt."

Hintergrund: Bombendrohungen in München

Am 11. Juli hatte die Münchner Polizei wegen Drohungen zwei Moscheen räumen lassen. An beiden Gotteshäusern wurde nichts gefunden. Die Ermittlungen hat die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) übernommen.

Ein Zusammenhang mit Drohungen an Moscheen in Mannheim, Duisburg und Mainz sowie gegen die Linken-Parteizentrale in Berlin werde "intensiv geprüft", hieß es bei der Generalstaatsanwaltschaft. Zwei der Schreiben waren mit "Combat 18" unterzeichnet, einer Gruppe, die als bewaffneter Arm von "Blood & Honour" gilt. Die Polizei habe zudem besondere Vorkehrungen zum Schutz der beiden Moscheen in München angeordnet.