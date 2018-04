Blitzmarathon 2018: Mittelfranken zählt die meisten Verkehrssünder - Spitzenreiter darf drei Monate laufen

1272 waren zu schnell





Dreimonatiges Fahrverbot



Beim Blitzermarathon 2018 wurde auch in Mittelfranken von Mittwoch, 6 Uhr 24 Stunden lang verstärkt Geschwindigkeitskontrollen statt. In der Region hatte die Polizei in der Zeit 117 Messstellen eingerichtet.Die Schwerpunktaktion führte aus mittelfränkischer Sicht zu einem positiven Ergebnis. Es hat sich gezeigt, dass sich der Großteil der Kraftfahrzeugführer während dieser Zeit an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten hat.Unterfankens Polizei zieht Bilanz: Mehr Verkehrssünder als beim letzten BlitzmarathonEs wurden dabei mehr als 48.000 Fahrzeuge gemessen und 1.272 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein Autofahrer am späten Mittwochabend auf der A9 in Richtung München.Der Mann wurde auf der Hienbergabfahrt bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) bei erlaubten 100 km/h mit 182 km/h gemessen. Ihm drohen eine Geldbuße von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.