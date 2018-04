Blitzmarathon 2018 in Nürnberg: Hier blitzt die Polizei in der Frankenmetropole

Immer im April blitzt die bayerische Polizei im großen Stil. Auch 2018 hat das Innenministerium wieder einen Blitzermarathon angekündigt. Am Mittwoch, 18 . April werden überall im Freistaat Radaranlagen aufgebaut. Besonders viele Blitzer stehen in Nürnberg in Mittelfranken.



Alle Stationen beim Blitzmarathon



An welchen Orten sich Autofahrer in der fränkischen Großstadt in Acht nehmen müssen, gibt es hier:



90402 Nürnberg Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts sonstige Straße innerorts 50

90402 Nürnberg Gleißbühlstraße sonstige Straße innerorts 50

90402 Nürnberg Kressengartenstraße sonstige Straße innerorts 50

90402 Nürnberg Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof sonstige Straße innerorts 50

90408 Nürnberg Nordring/Röthensteig Bundesstraße innerorts 50

90408 Nürnberg Pirckheimerstraße sonstige Straße innerorts 50

90411 Nürnberg Bierweg sonstige Straße innerorts 50

90411 Nürnberg Ziegelsteinstraße sonstige Straße innerorts 50

90411 Nürnberg Schafhofstraße sonstige Straße innerorts 30

90419 Nürnberg Johannisstraße sonstige Straße innerorts 50

90425 Nürnberg Cuxhavener Straße sonstige Straße innerorts 30

90425 NürnbergErlanger Straße Bundesstraße innerorts 50

90425 NürnbergErlanger Straße Bundesstraße innerorts 70

90427 Nürnberg Brettergartenstraße sonstige Straße innerorts 50

90427 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 240 - Erlanger Straße Höhe Würzburger Straße

90427 Nürnberg Bundesstraße außerorts 70

90427 Nürnberg Holsteiner Straße sonstige Straße innerorts 50

90427 Nürnberg Kreisstraße N 3, Abschnitt 100 - Würzburger Straße Kreisstraße außerorts 50

90427 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 Kreisstraße innerorts 80

90427 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 Kreisstraße innerorts 80

90427 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 140 Kreisstraße innerorts 60

90427 Nürnberg Wiesbadener Straße sonstige Straße innerorts 50

90427 Nürnberg Bucher Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30

90427 Nürnberg Erich-Ollenhauer-Straße sonstige Straße innerorts 30

90427 Nürnberg Boxdorfer Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30

90429 Nürnberg Deutschherrnstraße sonstige Straße innerorts 50

90429 Nürnberg Westtorgraben sonstige Straße innerorts 50

90431 Nürnberg Jansenbrücke Bundesstraße innerorts 50

90431 Nürnberg Lehrberger Straße sonstige Straße innerorts 50

90431 Nürnberg Virnsberger Straße sonstige Straße innerorts 50

90441 Nürnberg Dianastraße Kreisstraße innerorts 50

90441 Nürnberg Hansastraße sonstige Straße innerorts 50

90441 Nürnberg Nopitschstraße Bundesstraße innerorts 50

90443 Nürnberg Gibitzenhofstraße sonstige Straße innerorts 50

90443 Nürnberg Kohlenhofstr., Fahrtrichtung Steinbühler Str. sonstige Straße innerorts 50

90443 Nürnberg Kohlenhofstraße sonstige Straße innerorts 50

90449 Nürnberg Ansbacher Straße Bundesstraße innerorts 50

90449 Nürnberg Gebersdorfer Straße Staatsstraße innerorts 50

90449 Nürnberg Hügelstraße sonstige Straße innerorts 50

90449 Nürnberg Rednitzstraße Staatsstraße innerorts 50

90449 Nürnberg Röthenbacher Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30

90449 Nürnberg Herriedener Straße sonstige Straße innerorts 30

90451 Nürnberg Donaustraße sonstige Straße innerorts 50

90451 Nürnberg Eibacher Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50

90451 Nürnberg Hamburger Straße sonstige Straße innerorts 50

90451 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 260 - Frankenschnellweg nach Anschlussstelle Eibach Kreisstraße innerorts 60

90451 Nürnberg von-der-Tann-Straße Bundesstraße Innerorts 50

90451 Nürnberg Wiener Straße sonstige Straße innerorts 50

90453 Nürnberg Katzwanger Hauptstraße Staatsstraße innerorts 50

90453 Nürnberg Mühlhofer Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50

90453 Nürnberg Vorjurastraße Staatsstraße innerorts 50

90453 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße sonstige Straße innerorts 30

90453 Nürnberg Waldstromerstraße sonstige Straße innerorts 30

90455 Nürnberg Gaulnhofer Straße Kreisstraße innerorts 50

90455 Nürnberg Kreisstraße N 1, Abschnitt 100 - Kemptener Straße Kreisstraße außerorts 60

90455 Nürnberg Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße Staatsstraße innerorts 50

90455 Nürnberg Radmeisterstraße Kreisstraße innerorts 50

90455 Nürnberg Seckendorfstraße Staatsstraße innerorts 50

90455 Nürnberg Staatsstraße 2407, Abschnitt 240 - Neuseser Straße Höhe Hirschenholzstraße Staatsstraße außerorts 70

90459 Nürnberg Schuckertstraße sonstige Straße innerorts 30

90459 Nürnberg Schuckertplatz sonstige Straße innerorts 30

90459 Nürnberg Gudrunstraße sonstige Straße innerorts 30

90459 Nürnberg Ritter-von-Schuh-Platz sonstige Straße innerorts 30

90461 Nürnberg Wodanstraße sonstige Straße innerorts 50

90469 Nürnberg Bundesstraße 8, Abschnitt 2080 - Münchner Straße Richtung Worzeldorf Bundesstraße außerorts 80

90469 Nürnberg Finkenbrunn sonstige Straße innerorts 50

90469 Nürnberg Julius-Loßmann-Straße Kreisstraße innerorts 50

90469 Nürnberg Minervastraße Kreisstraße innerorts 50

90471 Nürnberg Karl-Schönleben-Straße sonstige Straße innerorts 50

90471 Nürnberg Otto-Bärnreuther-Straße sonstige Straße innerorts 50

90471 Nürnberg Zeppelinstraße sonstige Straße innerorts 50

90475 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 140 - Regensburger Straße Höhe Fischbach Bundesstraße außerorts 100

90475 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 160 - Regensburger Straße Höhe Breslauer Straße Bundesstraße außerorts 70

90475 Nürnberg Fischbacher Hauptstraße Kreisstraße innerorts 50

90475 Nürnberg Gleiwitzer Straße, Einmündung Jauer Straße sonstige Straße innerorts 50

90475 Nürnberg Löwenberger Straße sonstige Straße innerorts 50

90478 Nürnberg An der Ehrenhalle sonstige Straße innerorts 50

90478 Nürnberg Herzogstraße sonstige Straße innerorts 30

90478 Nürnberg Schultheißallee sonstige Straße innerorts 50

90480 Nürnberg Marienbader Straße Bundesstraße innerorts 50

90480 Nürnberg Passauer Straße Bundesstraße innerorts 50

90480 Nürnberg Siedlerstraße sonstige Straße innerorts 30

90482 Nürnberg Laufamholzstraße Staatsstraße innerorts 50

90489 Nürnberg Bartholomäusstraße sonstige Straße innerorts 50

90489 Nürnberg Bauvereinstraße sonstige Straße innerorts 50

90489 Nürnberg Laufertorgraben sonstige Straße innerorts 50

90489 Nürnberg Wöhrder Talübergang sonstige Straße innerorts 50

90491 Nürnberg Bismarckstraße sonstige Straße innerorts 30

90491 Nürnberg Eichendorffstraße sonstige Straße innerorts 50

90491 Nürnberg Erlenstegenstraße Bundesstraße innerorts 50

90491 Nürnberg Kieslingstraße sonstige Straße innerorts 50

90491 Nürnberg Thumenberger Weg sonstige Straße innerorts 50

90491 Nürnberg Oedenberger Straße sonstige Straße innerorts 30

90491 Nürnberg Bismarckstraße sonstige Straße innerorts 30

90491 Nürnberg Dr.-Carlo-Schmid-Straße sonstige Straße innerorts 30

90443 Nürnberg Bahnhofstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Allersberger Straße sonstige Straße innerorts 50

90482 Nürnberg Ostendstraße Staatsstraße innerorts 50

Nürnberg Nordring Bundesstraße innerorts 50

90419 Nürnberg Bucher Straße sonstige Straße innerorts 50

90419 Nürnberg Erlanger Straße Bundesstraße innerorts 70

90491 Nürnberg Hintermayrstraße Bundesstraße innerorts 50

Nürnberg Äußere Bayreuther Straße Bundesstraße innerorts 50

90425 Nürnberg Kilianstraße sonstige Straße innerorts 50

90425 Nürnberg Marienbergstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Schnieglinger Straße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Nordwestring Bundesstraße innerorts 50

90427 Nürnberg Schleswiger Straße sonstige Straße innerorts 50

90427 Nürnberg Schleswiger Straße sonstige Straße innerorts 30

Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 240 - Frankenschnellweg Kreisstraße innerorts 80

90431 Nürnberg Raiffeisenstraße sonstige Straße innerorts 60

90431 Nürnberg Sigmundstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Rothenburger Straße Staatsstraße innerorts 50

90762 Nürnberg Fürther Straße Bundesstraße innerorts 50

90439 Nürnberg Von-der-Tann-Straße Bundesstraße innerorts 50

90439 Nürnberg Wallensteinstraße sonstige Straße innerorts 50

90439 Nürnberg Witschelstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Gustav-Adolf-Straße Bundesstraße innerorts 50

Nürnberg Südwesttangente sonstige Straße innerorts 80

90763 Nürnberg Leyher Straße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Schweinauer Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50

90443 Nürnberg Ulmenstraße Bundesstraße innerorts 50

90459 Nürnberg Landgrabenstraße sonstige Straße innerorts 50

90461 Nürnberg Frankenstraße Bundesstraße innerorts 50

90451 Nürnberg Weißenburger Straße Bundesstraße innerorts 50

90453 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße Bundesstraße innerorts 50

90455 Nürnberg Kreisstraße N 1, Abschnitt 120 - Marthweg Kreisstraße außerorts 60

90455 Nürnberg Marthweg sonstige Straße außerorts 70

90455 Nürnberg Marthweg Kreisstraße innerorts 50

Nürnberg Hafenstraße sonstige Straße innerorts 50

90455 Nürnberg Sauerbruchstraße sonstige Straße innerorts 50

90469 Nürnberg Saarbrückener Straße Kreisstraße innerorts 50

90469 Nürnberg Staatsstraße 2406, Abschnitt 240 - Schwanstetter Straße Höhe Bayernlinie Staatsstraße außerorts 60

90461 Nürnberg Pillenreuther Straße sonstige Straße innerorts 50

90461 Nürnberg Wölckernstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Regensburger Straße Bundesstraße innerorts 50

90478 Nürnberg Hainstraße sonstige Straße innerorts 50

90669 Nürnberg Katzwanger Straße sonstige Straße innerorts 50

90471 Nürnberg Trierer Straße sonstige Straße innerorts 50

90471 Nürnberg Zollhausstraße Staatsstraße innerorts 50

Nürnberg Breslauer Straße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Münchener Straße Bundesstraße innerorts 70

90475 Nürnberg Gleiwitzer Straße sonstige Straße innerorts 50

90475 Nürnberg Staatsstraße 2401, Abschnitt 100 - Oelserstraße Höhe Schule Altenfurt Staatsstraße außerorts 50

90478 Nürnberg Bayernstraße sonstige Straße innerorts 50

90478 Nürnberg Beuthener Straße sonstige Straße innerorts 50

90475 Nürnberg Glogauer Straße sonstige Straße innerorts 50

90475 Nürnberg Liegnitzer Straße sonstige Straße innerorts 50

90480 Nürnberg Ben-Gurion-Ring Bundesstraße innerorts 50

90482 Nürnberg Schmausenbuckstraße sonstige Straße innerorts 50

Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße Bundesstraße innerorts 50

90491 Nürnberg Äußere Sulzbacher Straße Bundesstraße innerorts 50

90491 Nürnberg Welserstraße Bundesstraße innerorts 50