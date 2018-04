Blitzmarathon 2018: Hier stehen die Blitzer in Nürnberg

Blitzmarathon 2018 - Wo stehen die Blitzer in Nürnberg?

Das bayerische Innenministerium hat bekannt gegeben, dass am Dienstag, 17. April 2018 ein bayernweiter Blitzmarathonstattfindet. Auch in Nürnberg werden einige Blitzer stehen, um Autofahrern auf den Zahn zu fühlen.



Bei der Aktion gehe es aber nicht darum, Autofahrer abzuzocken, so Innenminister Herrmann. Stattdessen soll der Blitzmarathon die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit verdeutlichen und Rasen als Unfallursache ins Bewusstsein rufen.



Blitzmarathon 2018: Das sind die Blitzer in Nürnberg