Prügelei um Ex-Flamme am Nürnberger Hauptbahnhof: Am Mittwochnachmittag (4. September 2019) kam es laut Polizei am Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Beziehungsstreit.

Die Nürnberger Polizei wurde von der Notfallleitstelle der Bahn über einen Streit zwischen zwei Männern im Mitteltunnel des Hauptbahnhofs informiert. Als die Polizei dort ankam, trafen sie auf drei Männer und eine Frau. Erste Befragungen der Gruppe ergaben, dass der 33-jährige Ex-Freund der Frau und sein 19-jähriger Bekannter im Zug von Puschendorf nach Nürnberg die 27-Jährige zunächst wüst beschimpft hatten. Später soll der 33-Jährige seine Ex-Freundin auch gewürgt haben. Um sich zu schützen, sperrte sich die Frau daraufhin in der Toilette des Zuges ein.

Nürnberg: Freund will Frau beschützen und erntet Prügel

Als der Zug ankam, floh die Frau aus der Zugtoilette in den Hauptbahnhof, wo ihr aktueller Freund auf sie wartete. Dort bedrängten ihr Ex-Freund und sein Freund die Frau weiter. Der 34-jährige Partner der Frau stellte sich schützend vor die 27-Jährige, was die beiden Männer allerdings so sehr verärgerte, dass sie auf den 34-Jährigen mit Fäusten und Füßen einprügelten.

Auseinandersetzungen am Nürnberger Hauptbahnhof sind nicht selten: Nur einige Tage zuvor kam es zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 22-Jährigen. Als die Polizei sie verhaftet, schlägt einer der beiden auf die Polizisten ein.

Die Bundespolizei hat gegen den 33-Jährigen und den 19-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet