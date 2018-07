Bewegung im Fall Quelle: Was wird aus Nürnbergs Mega-Gebäude?

Zweitgrößte Industriebrache Deutschlands





Neuer Investor - neues Glück?





Weiteren Stillstand vermeiden



Naht ein Ende des Stillstandes oder geht die Hängepartie rund um das leerstehende Quelle-Gebäude in Nürnberg weiter? Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das ehemalige Versandhaus einen neuen Eigentümer bekommen. Rund um das Rathaus hoffen jetzt viele, dass es mit dem Umbau der denkmalgeschützten Industrie-Brache nach den verlorenen Jahren endlich bald losgeht.Der Nächste, bitte! Ein steingewordenes Stück fränkischer Wirtschaftswundergeschichte wird offensichtlich weitergereicht. Die Stadt hat Presseberichte bestätigt, demnach der jetzige Eigentümer den gigantischen Industriebau nun wohl doch verkaufen möchte. Nach Jahren des Stillstandes hatte es rund um den Quelle-Turm immer wieder Spekulationen gegeben, das der Investor mit seinen Shopping-Center-Plänen scheitern könnte.Sonae Sierre, ein auf Einkaufszentren spezialisierter Einzelhandelsentwickler aus Portugal, hatte das ehemalige Versandhaus bei einer Zwangsversteigerung für 16,8 Millionen Euro vor genau drei Jahren ersteigert. Ursprünglich wollte Sonae Sierre rund 300 Millionen Euro investieren. Auf dem rund 250.000 Quadratmeter großen Areal sollte ein Einkaufszentrum und Wohnungen entstehen. Schon im nächsten Jahr sollte die Eröffnung sein. Zeitweise hatte es auch Pläne gegeben, dass mit der Marktforschungsgruppe GfK ein Nürnberger Unternehmen als Hauptmieter an der Fürther Straße 205 einzieht. Auch die Stadt wäre wohl als Mieter eingezogen, um eigene Behörden in dem größtenteils denkmalgeschützten Gebäude unterzubringen.Immer wieder wurden Zweifel laut, ob sich der Shopping-Center-Spezialist nicht an der puren Größe des Versandhauses die Zähne ausbeißt. Der im Jahr 1955 von Ernst Neufert entworfene Bau mit seiner 250 Meter langen Straßenfassade gilt nach dem Berliner Flughafen Tempelhof immerhin als zweitgrößte Industriebrache in Deutschland.Dass sich die Stadt bei der Frage der Verkaufsfläche stur stellte, dürfte die Umsetzung der Pläne nicht leichter gemacht haben. Größer als rund 20.000 Quadratmeter sollte das geplante Einkaufszentrum nicht werden, um die Geschäfte in der Innenstadt der Frankenmetropole nicht zu gefährden. Genau an dieser Frage der Verkaufsfläche könnte am Ende das Konzept der Portugiesen gescheitert sein. Zusätzlich dürfte auch der Denkmalschutz die Umsetzung einer Revitalisierung zumindest erschwert haben.Nun will sich offensichtlich ein anderes Unternehmen an dem Koloss versuchen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es sich um die Immobilienfirma Gerchgroup aus Düsseldorf handeln. Diese setzt wohl nicht nur auf Shopping sondern will auch Wohnungen bauen. Inwieweit diese Pläne einer Mischnutzung mit der denkmalgeschützten Architektur des überdimensionalen Versandhauses in Einklang zu bringen sind, bleibt abzuwarten.Der städtische Wirtschaftsreferent Michael Fraas ( CSU ) gibt sich derzeit demonstrativ skeptisch. "Nach dem Auf und Ab der letzten Jahre und dem langen Warten auf ein Gesamtkonzept von Sonae Sierra bin ich vorsichtig geworden", betont Fraas auf Anfrage dieser Zeitung und erinnert daran, dass der bisherige Eigentümer der Stadt "schon öfters" potentielle Partner aufgetischt habe. Fraas verweist ganz nüchtern auf das Immobilienrecht. Demnach wechsle eine Immobilie erst dann ihren Eigentümer, wenn eine Änderung im Grundbuch erfolgt sei. Ein wenige Vorfreude mischt sich freilich auch bei ihm in die Skepsis. Dass "sich endlich etwas tut" sei laut Wirtschaftsreferent Fraas wichtig. In der gesamten Stadt scheinen derweil neue Hoffnungen im Hinblick auf die Quelle-Zukunft aufzukeimen.Der grüne Fraktionschef Achim Mletzko fordert, dass die Stadtverwaltung "jetzt extrem aktiv" wird. Im Gegensatz zur Vergangenheit müsste der Eigentümer mehr gefordert werden. Der neue Investor dürfe nicht mehr in Ruhe gelassen werden. Einen weiteren Stillstand wolle viele unbedingt vermeiden. Mletzko wünscht sich neben mehr Platz für Wohnen auch mehr Raum für Kunst und Kultur.Die Quelle biete laut dem grünen Fraktionschef im Nürnberger Stadtrat "ein Übermaß an Gelegenheit für eine grandiose Entwicklung". In Nürnberg dürften auch viele Bürger darauf hoffen, dass die Stadt ihre zweite Chance, die sie durch den erneuten Verkauf der Quelle-Immobilie jetzt in die Hand bekommen könnte, nun endlich nutzt.