Bewaffneter Überfall in Nürnberg: Am Montagnachmittag (11. Mai) raubte ein Unbekannter einen Laden in der Johannisstraße aus. Dafür nutzte er eine Schusswaffe. Die Polizei sucht nach einem "Mann im klassischen Anzug mit Hut". Das berichtet ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de.

Demnach überfiel ein bislang unbekannter Täter gegen 15 Uhr das Bekleidungsgeschäft "NKD" in der Johannisstraße / Ecke Poppenreuther Straße. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete mit "einigen hundert Euro" zu Fuß.

Fahndungsmaßnahmen erfolglos - bewaffneter Täter noch auf der Flucht

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, zahlreiche Streifen waren im Einsatz. Zusätzlich waren Suchhunde und die Spurensicherung vor Ort. Bislang blieben die Maßnahmen erfolglos. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Mann noch bewaffnet ist. Ob seine Schusswaffe echt ist, ist noch nicht bekannt. "Bis dahin gehen wir allerdings von scharfer Munition aus", erklärt der Polizeisprecher.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 50 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlanke Figur, er trug einen klassischen schwarzen Anzug mit Hut, einen schwarzen Mundnasenschutz und ein weißes Hemd. Vorsicht: Der Mann ist bewaffnet!

Die Polizei rät: Sollten Sie den Mann gesehen haben, melden Sie sich bitte unter der 110.