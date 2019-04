Nürnberg vor 2 Stunden

Großfahndung

Bewaffneter Raubüberfall in Nürnberg: Täter ist auf der Flucht

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen ein Lottogeschäft in der Fürther Straße in Nürnberg überfallen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei fahndet nach dem bewaffneten Räuber.