Bester Döner in Nürnberg: Das sind die Tipps unserer Leser

Wo gibt es den besten Döner in Nürnberg? Ob abends nach der Arbeit, wenn man keine Lust mehr hat zu kochen, oder nach dem Feiern in der Stadt. Der Döner-Laden des Vertrauens garantiert einen vollen Magen vor dem Schlafengehen. Unsere Nutzer auf Facebook haben ihre Geheimtipps in Sachen Döner mit uns geteilt.

Atlantik Döner

Mitten in der Nürnberger Innenstadt in der Karolinenstraße verköstigt der Atlantik Döner seine Kunden. Perfekter Mittags-Snack bei einer Shoppingtour in der Nürnberger Fußgängerzone oder als Mittagspause für die Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte und Unternehmen.

Adresse:

Atlantik Döner

Karolinenstraße 45

Brunnengasse Ecke Krebsgasse

90402 Nürnberg

Telefonnummer: 0911 203520

Mobil: 01784422999

Öffnungszeiten:

Mo.-Sa.: 8:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Internetseite:

https://www.atlantik-doener.de/

Özcan Döner

In der Schweinauer Hauptstraße, unweit der S-Bahn- und U-Bahn-Haltestelle, können sich die Kunden ihren Döner und weitere orientalische Köstlichkeiten schmecken lassen.

Adresse:

Özcan Döner

Schweinauer Hauptstraße 42

90441 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 661957

Öffnungszeiten:

Täglich: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Facebook Seite von Özcan Döner

Urfa Dürüm Döner

Direkt neben dem Spittlertorturm am Plärrer befindet sich der Döner-Laden Urfa. In der Straße, mit vielen Restaurants und Bars in der Nähe, wird beim Urfa Döner gerne gehalten, um auf dem Nachhauseweg zur U-Bahn-Station Plärrer etwas Deftiges zu Essen.

Adresse:

Urfa Dürüm Döner

Ludwigstrasse 81

90402 Nürnberg

Deutschland

Telefonnummer:

0911 2449106

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa.: 6:00 Uhr bis 5:00 Uhr

So.: 6:00 Uhr bis 3:00 Uhr

Internetseite: https://urfa-durum-nurnberg.business.site/

Sultan Döner

Direkt am Friedrich-Ebert-Platz gelegen, stoppen die Kunden des Sultan Döner hier gerne, um sich auf dem Weg nach Hause oder einfach als Mittag- bzw. Abendessen einen Döner zu holen.

Adresse:

Sultan Döner

Bucher Str. 43

90419 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 396625

Öffnungszeiten:

Täglich: 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Facebook Seite von Sultan Döner

Istanbul Grill Restaurant

Bei diesem türkischen Restaurant gibt es neben den landestypischen Leckereien auch den beliebten Döner. Perfekt auf dem Weg aus der Innenstadt zum Nürnberger Hauptbahnhof halten die Kunden nach dem Bar-Besuch oder der Partynacht hier oft für einen Döner für den Heimweg.

Adresse:

Istanbul Grill Restaurant

Königstraße 60

90402 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 41019665

Öffnungszeiten:

Täglich 24 Stunden geöffnet

Facebook Seite von Istanbul Grill Restaurant

DiDim Grill

An der U-Bahn-Station Rennweg finden viele Kunden den DiDim Grill für leckeren Döner. Entlang einer der Nürnberger Hauptverkehrsadern, der Bayreuther Straße, kann der Döner-Laden DiDim Grill mit schnellem, leckerem Essen für unterwegs punkten.

Adresse:

DiDim Grill

Bayreuther Str. 26

90489 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 5393733

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sa.: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

So.: geschlossen

Palast Grill Haus

Döner gibt es auch im Palast Grill Haus, in St. Johannis. Im Westen Nürnbergs lassen sich die Kunden hier den Döner auch wohl bekommen, entweder zum Mitnehmen oder dort essen, ist egal.

Adresse:

Palast Grill Haus

Johannisstraße 86

90419 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 9234587

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa.: 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr

So.: 11:00 Uhr bis bis 23:00 Uhr

Antalya Imbiss

Auch an der U-Bahn-Haltestelle Röthenbach gibt es das beliebte Fast Food zu kaufen. Die Endhaltestelle der Linie U2, mit viel Bus-Verkehr eignet sich gut, um die Wartezeiten mit Döner auf der Hand als schnelles Mittags- oder Abendessen zu überbrücken.

Adresse:

Antalya Imbiss

Dombühler Str. 9

90449 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 2557950

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa.: 8:30 Uhr bis 22:00 Uhr

So: 9:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Palmen Imbiss

Hinter der S-Bahn-Haltestelle Dürrenhof wird der Palmen Imbiss gerne als Döner-Abholstelle genutzt. Gerne kann man dort auch verweilen oder sogar per Telefon den Döner nach Hause bestellen.

Adresse:

Palmen Imbiss

Regensburger Straße 41

90478 Nürnberg

Telefonnummer:

0911 52857199

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Sa.: Geschlossen

So.: 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Quick Döner

Nördlich der Nürnberger Burgmauern finden die Kunden den Quick Döner als zuverlässigen Fast Food Garant. Wer mal keine Zeit zum Kochen hat, kann sich hier den Bauch trotzdem voll schlagen.

Adresse:

Quick Döner

Pirckheimerstraße 71

90408 Nürnberg

Telefonnummer:

0162 9573274

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sa. und So.: 9:30 Uhr bis 22:00 Uhr