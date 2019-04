Beste Aprilscherze aus Nürnberg 2019: Hauptmarkt wird überdacht, Fürth wird Teil Nürnbergs

Vergünstigte VAG-Tickets, ein überdachter Hauptmarkt, Fürth als neuer Stadtteil: Nürnbergs Parteien, Unternehmen und Social-Media-Seiten toben sich am ersten April richtig aus. Wir haben die besten Aprilscherze aus Nürnberg zusammengetragen.

CSU plant Hightech-Überdachung für den Hauptmarkt

In einem Facebook-Post beschreibt die CSU ihr neu geplantes Dach für den Hauptmarkt. "Eine transparente Dach-Konstruktion mit High-Tech-Funktionen soll sich in 10 bis 25 Metern Höhe elegant von der Café-Kröll-Terrasse bis zum Neuen Rathaus spannen", schreibt die CSU-Stadtratsfraktion Nürnberg. 5.000 m² groß soll das Dach werden. Begründet wird die "innovative Idee" mit "ökologischen und wirtschaftlichen" Gründen.

FDP berichtet über Fürth als neuen Stadtteil Nürnbergs

Die FDP Nürnberg verkündet einen "Paukenschlag im Rathaus": Fürth soll Stadtteil von Nürnberg werden. "Nach jahrhundertelanger guter Nachbarschaft und erfolgreicher wirtschaftlicher und verkehrspolitischer Zusammenarbeit auf allen Ebenen, möchten die beiden Städte nun den Zusammenschluss vorantreiben."

VAG Nürnberg kündigt "sensationellen Mengenrabatt" an - Tickets billig wie noch nie

Ebenfalls über Facebook kündigt die VAG einen Mengenrabatt an. Angeboten werden 50-mal 4er Tickets "im stylischen Dosierspender" für 19,99€. Dieser Aprilscherz löste Verärgerung bei einigen Facebookusern aus. Sie beschwerten sich in den Kommentaren darüber, dass die Preise sowieso zu teuer seien und der Witz deshalb unangebracht sei.

St. Theresien-Krankenhaus bietet zukünftig Animationsprogramm für Kranke an

Um die Patienten zu unterhalten, wird das St. Theresien-Krankenhaus zukünftig ein Unterhaltungsprogramm bieten. Auf Facebook gab das Krankenhaus bekannt, dass es Kochkurse zum Thema "Krankenhausküche für daheim" geben wird. Außerdem kann man selbst einen Nachttisch bauen oder einen Vortrag der IT-Abteilung anhören: "Viren - nicht nur ein Problem der Medizin". Eine neue Dachterrasse, die das Krankenhaus "zum Sonnendeck" umgestaltet hat, bietet "erholsame Stunden".

Sparkasse Nürnberg kündigt Pilotprojekt an: "Promille-Grenze für Geldabhebungen"

Vor allem "junge Kunden beim Feiern im alkoholisierten Zustand" soll das neue Projekt bedienen: Die Sparkasse Nürnberg führt eine Promille-Grenze für Geldabhebungen ein. Ab 20 Uhr erfolgt an zehn Teststandorten die Aufforderung, in ein Alkoholmessgerät zu pusten. Auszahlungen gibt es ab einem Wert von über 0,5 Promille nicht mehr.

Cinecitta' Multiplexkino präsentiert exklusiven "5D High Comfort Watschen Seat"

"Bionische Präzisionsroboterarme": Das Cinecitta' Multiplexkino in Nürnberg führt zum 1. April neue Stühle ein. In den neuen 5D-Sesseln ist es möglich, "jede einzelne Schelle, die Obelix einem Römer mitgibt, am eigenen Leib zu spüren - und das synchron zum Filmgeschehen".

Drei Stufen lassen sich einstellen: "Die liebevolle Aufweckschelle", "die gallische Römerrennschelle" und die saftige "Bud Spencer Gedenkwatschn".

