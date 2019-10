Begleiter auf vier Pfoten: Therapiehunde begleiten auch auf dem letzten Weg

Balu macht eigentlich keinen Unterschied zwischen Hunden, Kindern und größeren Menschen. Wer dem Maltesermischling zu nahe kommt, wird angeknurrt. "Männer mag er am wenigsten", sagt Besitzerin Yvonne Schlüter. Aber es gibt eine Ausnahme: Gegenüber Sterbenden verhält er sich ganz anders.

Balu war noch ein Welpe und konnte nicht allein bleiben, als ihn Schlüter erstmals ins Hospiz mitnahm. Die 68-Jährige arbeitet als ehrenamtliche Sterbebegleiterin in Nürnberg. In Gegenwart ihres Patienten erkannte sie Balu kaum wieder: "Er wurde ganz ruhig, ließ sich streicheln und war sehr interessiert." Vier Sterbebegleitungen hat Balu, heute knapp ein Jahr alt, mittlerweile schon hinter sich. Eine Ausbildung hat er nicht. Könnte er ein Naturtalent sein?

Therapiehunde: Ausbildung nach erster Begegnung

Tierpsychologin und Buchautorin Stephanie Lang von Langen bildet seit mehr als zehn Jahren Therapiehunde aus. Eingesetzt werden sie unter anderem in Hospizen. Wen sie in ihrem "Wunjo"-Schulprojekt in Gaißach (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) - benannt nach einer Rune, die laut altnordischem Glauben Freude und Glückseligkeit bringen soll - ausbildet, entscheidet sie nach einem Treffen mit Hund und Halter.

"Das Temperament ist nicht so wichtig", sagt Lang von Langen über Balus Knurren. "Knurren ist eine normale Kommunikationsform des Hundes, die bedeutet, dass er mehr Abstand will." Wichtiger sei, dass die Hunde aufgeschlossen und gesund sind. Dass Balu bei Hospizpatienten ganz zahm wird, wundert sie gar nicht: "Hunde haben eben feine Antennen für Menschen."