Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag bis Freitag, 23. bis 27. April 2018, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Baumfällungen durch.

Im Stadionbad werden sieben Kiefern mit einem Stammdurchmesser von 25 bis 50 Zentimetern gefällt. Die abgestorbenen Bäume befinden sich in einem Gehölzsaum in unmittelbarer Nähe einer Liegewiese und müssen noch vor Aufnahme des Badebetriebs aus Sicherheitsgründen entfernt werden. In der Bayernstraße in Gleißhammer werden im Vorfeld von Straßenbauarbeiten drei Eichen mit Stammdurchmessern von je 50 Zentimetern gefällt. Aufgrund des dichten Baumbestands vor Ort wird auf eine Nachpflanzung an beiden Standorten verzichtet.

Entlang der Münchener Straße in Langwasser werden fünf Hainbuchen mit Stammdurchmessern von 15 bis 40 Zentimetern gefällt. Die Bäume sind Bestandteil des Straßenbegleitgrüns. Sie müssen dem Radwegeausbau weichen. Am Bierweg und im Karl-Jatho-Weg in Ziegelstein werden eine Kiefer mit 55 Zentimetern und eine Robinie mit 70 Zentimetern Stammdurchmesser gefällt. Beide Bäume sind aufgrund von Stockfäulnis nicht mehr standsicher. Eine Nachpflanzung an den Baumstandorten in Ziegelstein und Langwasser erfolgt im Frühjahr 2019.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg