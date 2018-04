Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag bis Freitag, 9. bis 13. April 2018, an mehreren Stellen im Stadtgebiet Baumfällungen durch.

In der Rheinstraße in Eibach werden zwei abgestorbene Ahorne mit Stammdurchmessern von jeweils 25 Zentimetern gefällt. In der Frankenstraße in Lichtenhof müssen zwei abgestorbene Linden mit Stammdurchmessern von 15 Zentimetern weichen. Für diese beiden Baumstandorte in der Rheinstraße und in der Frankenstraße sind Neupflanzungen vorgesehen.

Im Bürgermeistergarten auf der Sebalder Altstadtmauer wird eine abgestorbene Birne mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern entfernt. Aufgrund des ungünstigen Standorts wir auf eine Nachpflanzung verzichtet. In der Calvinstraße in Lichtenhof wird eine abgestorbene Birke mit einem Stammdurchmesser von 35 Zentimetern gefällt. Im Kinderhort in der Heimerichstraße in Thon werden eine Eberesche und eine Weide mit einem Stammdurchmesser von jeweils 20 Zentimetern herausgenommen. Beide Bäume sind bereits abgestorben.

An der Ehrenhalle in Gleißhammer werden 14 abgestorbene Hainbuchen, Ahorne und Eichen sowie ein Zierapfel mit Stammdurchmessern zwischen 20 und 80 Zentimetern gefällt. Ziel ist, dass sich der vorhandene Bestand besser und gesünder entwickeln kann. Aufgrund des ausreichend vorhandenen Baumbestands in den oben genannten Grünanlagen werden die abgestorbenen Bäume nicht nachgepflanzt.

An den betroffenen Orten stellt Sör 72 Stunden vor den Fällungen Halteverbotsschilder auf. Es wird darum gebeten, die Halteverbote zu beachten, damit die ausführenden Firmen ihre Arbeit wie vorgesehen erledigen können. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg