Bauern-Demo "Wir ackern für Bayern": 5000 Traktoren kommen nach Nürnberg

Verkehrsregelungen rund um Bauernprotest in Nürnberg: Am Freitag (17. Januar 2020) findet auf dem Volksfestplatz von ca. 13 Uhr bis 16 Uhr eine Versammlung unter dem Titel "Wir ackern für Bayern" statt. Dazu sollen laut Polizei voraussichtlich etwa 10.000 Landwirte mit 5000 Traktoren anreisen.

Diese Anfahrtstrecken werden von den Landwirten genutzt

Die Anfahrt der Landwirte mit Ihren Traktoren erfolgt ab 9.30 Uhr unter Begleitung der Polizei. Die Anreise soll sternförmig von sechs Orten rund um Nürnberg in Richtung Nürnberger Volksfestplatz stattfinden.