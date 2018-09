Banküberfall in Mittelfranken: Bewaffneter Täter ist auf der Flucht - Update

Gegen 9:50 Uhr betrat am Dienstag, 4. September 2018, laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Mann eine Bank in der Karlstraße in Röthenbach an der Pegnitz und forderte Geld von den Angestellten. Er hat unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Banküberfall: Bewaffneter Täter noch immer auf der Flucht

Ersten Ermittlungen zufolge flüchtete der Mann möglicherweise zunächst zu Fuß die Karlstraße in Richtung Friedhofstraße. Es ist nicht auszuschließen, dass der unbekannte Täter im weiteren Verlauf die Flucht auf einem Fahrrad oder mit einem Auto fortsetzte und möglicherweise die Kleidung wechselte.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich circa zehn Personen in der Bank. Drei Personen (ein Mann und zwei Frauen) erlitten einen Schock und mussten entsprechend medizinisch versorgt werden. Der Mann und eine der beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die zweite Frau wurde vor Ort medizinisch betreut.

Die Polizei fahndet aktuell (Stand 16 Uhr) nach dem flüchtigen Täter - unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers.

Täterbeschreibung der Polizei

Männlich, circa 170 - 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, komplett dunkel - möglicherweise schwarz - gekleidet. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine schwarze Maske. Angaben zufolge soll der Mann eine dunkle Baseball-Mütze bei sich getragen haben. Der Mann führte eine Schusswaffe mit sich.

Trotz der intensiven und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch Personensuchhunde zum Einsatz kamen, gelang es dem Täter unerkannt zu flüchten. Beamte der Spurensicherung kamen am Tatort ebenfalls zum Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche insbesondere vor und nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.