Autokorso in Nürnberg: Unbekannte tanzen auf der Fahrbahn, schwenken Fahnen und halten Verkehr auf

Am Samstag (2. November 2019) blockierte ein Autokorso den Nürnberger Frankenschnellweg und sorgte so für stehenden Verkehr. Das teilte die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet nun um Zeugenhinweise.

Autokorso in Nürnberg: Unbekannte tanzen auf der Straße und halten Verkehr auf

Zwischen 16 und 17.30 Uhr waren auf dem Nürnberger Frankenschnellweg zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Doos und dem Ende in der Rothenburger Straße zahlreiche Autos unterwegs, die einen Autokorso bildeten. Es kam zu Hupkonzerten, Lichthupenbetätigungen, Benutzungen der Warnblinkanlagen und zum Schwenken von Fahnen.

Kurz nach der Jansenbrücke, auf Höhe einer Pkw-Niederlassung, hielt der Korso an und blockierte dabei beide Fahrstreifen in Richtung Rothenburger Straße. Personen stiegen aus und sollen auf der Fahrbahn getanzt haben. Der nachfolgende Verkehr konnte an den blockierenden Fahrzeugen nicht vorbeifahren und es bildete sich ein Stau.

Nur wenige Wochen zuvor krachte ein betrunkener Fahrer in die Mittelschutzplanke auf dem Frankenschnellweg.

Autokorso setzt Fahrt in Innenstadt fort - Polizeiinspektion sucht Zeugen

Nach mehreren Minuten setzte der Korso seine Fahrt Richtung Nürnberger Innenstadt fort. Auch hier soll es in der Folge mehrfach zu Behinderungen des Straßenverkehrs gekommen sein.

Autofahrer, die durch den Autokorso behindert, gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 1114 in Verbindung zu setzen.