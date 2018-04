Ausbildung zu betrieblichen Pflegelotsen

Das Bündnis für Familie veranstaltet wieder einen Pflegelotsenkurs in Kooperation mit der Initiative familienbewusste Personalpolitik. Betriebliche Pflegelotsen können einen Beitrag dazu leisten, Familie, Pflege und Beruf besser zu vereinbaren.

Die Situation, sich von einem Tag auf den anderen um einen Pflegefall im persönlichen Umfeld kümmern zu müssen, kennen viele Berufstätige. Immer mehr Arbeitgeber wissen, wie wichtig es ist, dass sie Beschäftigte mit Pflegeaufgaben unterstützen. Mitarbeiter fühlen sich entlastet und bewältigen ihren Arbeitsalltag besser, wenn sie von ihrem Arbeitgeber alle wichtigen Informationen zum Thema Pflege bekommen. Im Großraum Nürnberg haben bereits 105 Beschäftigte aus Unternehmen und Verwaltungen die Pflegelotsen-Kurzfortbildung durchlaufen. Das Seminar gibt einen guten Überblick zum Thema Pflege und befähigt dazu, kollegiale Erstberatung anzubieten.

Die Fortbildung halten Referentinnen der Diakonischen Akademie Rummelsberg im Stift St. Lorenz in Nürnberg. Die Teilnehmergebühr von 320 Euro, die in der Regel der Arbeitgeber trägt, umfasst die Teilnahme an drei vierstündigen Kurseinheiten, die auf drei Wochen verteilt sind, das Arbeitsmaterial sowie Bewirtung während des Kurses. Nähere Informationen erteilt das Bündnis für Familie, Doris Reinecke, unter Telefon 09 11 / 2 31-73 60. boe

