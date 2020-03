Anfang Februar ist es in Nürnberg zu einem brutalen Überfall gekommen. Laut Angaben der mittelfränkischen Polizei wurde dabei ein 35-jähriger Mann schwer verletzt.

"Wahrscheinlich wird er das Augenlicht auf einem Auge nahezu vollständig verlieren", heißt von Seiten der Ermittler.

Attacke in Nürnberg: Was passierte Anfang Februar?