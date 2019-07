Nürnberg vor 1 Stunde

Silvester

Deutsche Umwelthilfe will Böllerverbot in 31 Städten - auch fränkische Städte betroffen

Die Deutsche Umwelthilfe will in 31 Städten die Silvester-Böllerei beschränken - auch in den fränkischen Städten Nürnberg und Würzburg. Der Grund: Die zu hohe Belastung durch Feinstaub in der Silvesternacht.