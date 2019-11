Nürnberg vor 1 Stunde

Angriff

Attacke in Einkaufszentrum: Gesuchter Mann (33) greift grundlos Frau an

In einem Einkaufszentrum in Nürnberg ist am Montagnachmittag ein betrunkener Mann grundlos auf eine Kundin losgegangen. Der 33-Jährige trat mehrfach auf das Opfer ein, beschimpfte die 51-Jährige und warf mit einer Glasflasche nach ihr.