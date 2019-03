Attacke in Nürnberg: Mann (39) lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger gefasst

Im Nürnberger Stadtteil Höfen kam es am Mittwochabend (27.02.2019) zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmittag. Die Polizei fahndete nach einem 20-jährigen - am Donnerstagabend konnte er gefasst werden.

Heftige Auseinandersetzung in Sozialpension in Nürnberg: 39-jähriger in Lebensgefahr

Zuvor gerieten die beiden Männer in einer Sozialpension in der Sigmundstraße gegen 22.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aneinander. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 39-jährige Kontrahent des 20-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach 20-Jährigem läuft - auch Suchhunde im Einsatz

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen. Diesem gelang nach der Tat die Flucht. Der Ermittlungsrichter erließ - auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth - am 28.02.2019 Haftbefehl gegen den 20-Jährigen wegen des versuchten Totschlags.

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit dem Unterstützungskommando Mittelfranken den 20-jährigen Tatverdächtigen am Abend (28.02.2019) festnehmen. Er wird im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Bereits im Januar diesen Jahres war es - ebenfalls in der Sozialpension in der Sigmundstraße - zu einem versuchten Totschlag gekommen. Damals war ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert und ein 39-Jähriger mit einer Stichwaffe verletzt worden.