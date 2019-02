Attacke in Nürnberg: Mann (38) lebensgefährlich verletzt - Fahndung nach Verdächtigem läuft

Im Nürnberger Stadtteil Höfen kam es am Mittwochabend (27.02.2019) zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmittag. Gegen einen 20-jährigen Beteiligten ermittelt nun die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei.

Heftige Auseinandersetzung in Sozialpension in Nürnberg: 38-jähriger in Lebensgefahr

In einer Sozialpension in der Sigmundstraße gerieten die beiden Männer nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 22.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aneinander. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 38-jährige Kontrahent des 20-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach 20-Jährigem läuft - auch Suchhunde im Einsatz

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen. Diesem gelang nach der Tat zunächst die Flucht. Die polizeiliche Fahndung nach dem Mann läuft.

Die Spurensicherung am Tatort übernahmen Beamte des Erkennungsdienstes. Im Rahmen der ersten Maßnahmen am Tatort setzte die Polizei auch Personensuchhunde auf die Fährte des flüchtigen Tatverdächtigen an.

Bereits im Januar diesen Jahres war es - ebenfalls in der Sozialpension in der Sigmundstraße - zu einem versuchten Totschlag gekommen. Damals war ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert und ein 38-Jähriger mit einer Stichwaffe verletzt worden.