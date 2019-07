Nürnberg vor 59 Minuten

Räumung

Arbeitsagentur in Nürnberg evakuiert - beißender Geruch und mindestens zehn Verletzte

Am Freitagvormittag ist am Richard-Wagner-Platz in Nürnberg ein beißender Geruch festgestellt worden. Dieser hatte sich in der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ausgebreitet.