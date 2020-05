Nürnberg vor 1 Stunde

Defekt

Ampelanlage in Nürnberg ausgefallen - Kreuzung soll weiträumig umfahren werden

In Nürnberg ist die Ampelanlage an einer Kreuzung ausgefallen. Am Donnerstag regelt noch die Polizei den Verkehr, Freitag sind Autofahrer dann auf sich selbst gestellt. Der Sör bittet ortskundige, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.