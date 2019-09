Altstadtfest 2019 in Nürnberg kommt mit vielfältigem Programm daher

Programm auf dem Nürnberger Altstadtfest: Am 11. September beginnt in Nürnberg das mittlerweile 49. Altstadtfest: Knapp zwei Wochen, bis zum 23. September laden Wirte dann zum gemütlichen Beisammensein ein. Tausende Besuche lockt das Fest jährlich an. Und bietet den Besuchern ein vielfältiges Programm - vom Fischerstechen über Konzerte bis hin zum abschließenden Feuerwerk ist für alle etwas dabei.

Und auch sonst hat Franken viel zu bieten: Hier sind unsere besten Tipps für ein Wochenende in und um Nürnberg.

Das Programm auf dem Nürnberger Altstadtfest 2019

Programm am Mittwoch, 11. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

17.30 Uhr: Eröffnung des 49. Altstadtfestes mit Bieranstich und Blasorchester

20 Uhr: Julie d“Alquen (Under Cover): Die routinierten und vielseitigen Musiker der Band „Under Cover“ aus dem Großraum Nürnberg sorgen für reichlich Groove

Programm am Donnerstag 12. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

16 Uhr: Church Pistols: 5 gestandene evangelische Pfarrer machen zusammen Musik

20 Uhr: Die Zwiebeltreter: Mit VOLLDAMPF durch's Jahr - das ist das Motto der fünf volkstümlichen Musikanten

Programm am Freitag, 13. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

18 Uhr: Summer End – Die Charivari Houseparty zum Altstadtfest

Programm am Samstag, 14. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

12.30 Uhr: Begrüßung der Festwirte und des Festzuges zum 49. Nürnberger Altstadtfests

14 Uhr: Traditionelles Fischerstechen auf der Pegnitz

16 Uhr: Drums of Gondwana: Spielen eine furiose Percussionshow mit einmaligen Langtrommeln

20 Uhr: Robin Cedric Jäger: Moderner DeutschPop, der den Zeitgeist trifft und unter die Haut geht

Programm am Sonntag 15. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

14 und 16 Uhr: Kasperltheater

16 Uhr: Hans-Sachs-Spielgruppe: bringt hintereinander drei lustige Fastnachtspiele des berühmten Nürnberger Dichters Hans Sachs zur Aufführung

20 Uhr: Big Band Langwasser: Seit 30 Jahren ist die Big Band Langwasser mittlerweile eine feste kulturelle Institution in der Metropolregion Nürnberg. Zuhörer aber auch Tänzer werden an diesem Abend viel Spaß haben

Programm am Montag 16. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

16 Uhr: 2nd Linde & Helen“s Horns: Die Spannbreite der Band reicht vom Soul über Rhythm“n“Blues bis hin zum Rock“n“Roll

20 Uhr: „Paradies“ – Revue-Theater: Erleben Sie eine Revue-Show, die konkurrenzlos in ganz Süddeutschland ist

Programm am Dienstag 17. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

16 Uhr: Rock Rock Soul: Das Trio der besonderen Art, Jax Vintage, Chris Temonn, und Paul Purkert, begeistert mit handgemachter Musik immer wieder das Publikum

20 Uhr: Frankenbänd: „Die Könige der Vorstadtbühnen“ hat sie Klaus Schamberger einmal genannt

Programm am Mittwoch 18. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

16 Uhr: Barockbläser: Das Ensemble besteht ausschließlich aus Amateurmusikern. Das Repertoire spannt einen Bogen

20 Uhr: The Rick Allen Country Band: Fetzige Arrangements von Songs jenseits des Mainstreams, gute Laune und jahrzehntelange Spielpraxis garantieren ein abwechslungsreiches Programm

Programm am Donnerstag 19. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

15.30 Uhr: Jürgen Leuchauer: Um fränkische Begriffe nimmt er sich genauso an, wie um die Doppeldeutigkeiten vieler Begriffe, die so nur in Franken zu hören sind

18.30 Uhr: Wer ko der därf: Der große Abend der unentdeckten Talente in Verbindung mit „Radio Charivari 98,6“, Pflanzen-Kölle und dem „Marktspiegel“

Programm am Freitag 20.September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

16 Uhr: James Mackenzie: Der Sieger des letztjährigen „wer ko der därf“, geboren in Inverness, Schottland und dort 2015 zum „Best Newcomer“ gewählt

19.30 Uhr: Varieté – Varieté: Lassen Sie sich verzaubern von einer akrobatischen, tänzerischen und artistischen Vorstellung

Programm am Samstag 21. September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

14 und 16 Uhr: Kasperltheater

15 Uhr: Drehorgelspieler Alois Pabst

16 Uhr: Vox5: Das fünfstimmige A Cappella-Ensemble hat ein vielfältiges Repertoire

20 Uhr: Hells Bells: Hells Belles sind nicht nur die beliebteste power FrauenCoverband der australischen Rocklegende, sie sind vor allem ganz dicht dran am Original

Programm am Sonntag 22.September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark

15 Uhr: Kasperltheater

15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit dem Gospelchor „Reaching Heaven“: Der Chor wurde 2001 von Michael Martin gegründet und besteht aus ca. 35 Sängern

18 Uhr: Die Peterlesboum Revival Band: Wie jedes Jahr, bildet die beliebte Band den Abschluss des diesjährigen Altstadtfestes mit Schlager aus den Sechzigern, die die zwei Peterlesboum damals bekannt gemacht haben

21 Uhr: Großes Feuerwerk

Programm am Montag 23.September

10 bis 19 Uhr: Nürnberger Herbstmarkt

11 bis 23 Uhr: Stimmung und Gemütlichkeit in den Festhäuschen und Vergnügungspark